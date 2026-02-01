Ger teribil în Republica Moldova, valorile termice vor fi extrem de scăzute

Vreme extrem de rece, azi, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute în toată țara, care cu cer senin în majoritatea regiunilor țării pe tot parcursul zilei. Vor și temperaturi de -3 până la -12 grade Celsius și o minimă de -15 grade Celsius în timpul nopții, după cum au anunțat meteorologii.

Cerul va fi parțial înnorat în nord și nord-este, în rest va fi senin, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate -3 grade Celsius la Cahul, la Ștefan-Vodă și la Chișinău vor fi -7 grade Celsius se vor înregistra -8 grade Celsius la Bălți și -12 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița. Mâine, la început de săptămână, gerul va lua amploare, temperaturile vor varia între -4 grade Celsius până la -14 grade Celsius.

Vremea se va răci și în România. Azi, se lasă frigul mai ales în regiunile extracarpatice. Va fi ger dimineața și noaptea în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și local în Muntenia, iar în jumătatea nordică a Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în estul țării și mai mult noros în rest și temporar vor fi precipitații slabe, conform celor de la ANM.

Ziua pe arii restrânse în sud-vest și în zona montană aferentă va ninge, iar în vest vor fi precipitații mixte, iar noaptea va ninge local în vest și în sud. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea sud-estică a țării și în sudul Banatului, cu viteze de 40…60 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -14 și 6 grade Celsius, iar cele minime în general între -20 și 0 grade Celsius. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață cu depunere de chiciură.

În Capitală, temperatura maximă va fi de -2…-1 grad. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi posibile ninsori slabe. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade Celsius, au informat meteorologii.