Georgescu spune că-și păstrează speranța în justiție

Călin Georgescu a afirmat, sâmbătă, în legătură cu dosarul în care este inculpat, că își păstrează speranța în magistrații din România și în Curtea Constituțională a României. El a subliniat că va continua să urmeze calea legală.

Călin Georgescu: Merg în continuare pe linia legii

După ce a luat parte la protest, Călin Georgescu a fost întrebat despre acuzațiile aduse împotriva sa în cadrul dosarului deschis de procurori.

„Eu în continuare am speranţa în magistraţii români, în procurori. Aşa cum aţi văzut, am speranţă în Curtea Constituţională. Dacă se restabileşte ordinea constituţională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituţie care a făcut foarte mult rău”, a declarat acesta.

În legătură cu acțiunile întreprinse la nivel internațional pentru anularea alegerilor, Georgescu a afirmat: „Rămâne de văzut. Lucrurile nu s-au încheiat încă și ceea ce se întâmplă în America este esențial”.

Fostul candidat, sub control judiciar

Parchetul General a informat despre demararea urmăririi penale împotriva lui Georgescu pentru șase infracțiuni. Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, a declarat că acuzațiile formulate împotriva lui Georgescu sunt printre cele mai grave infracțiuni. Mai mult, el a mai adăugat că acesta ar putea risca o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, având impuse mai multe restricții, printre care interdicția de a părăsi țara fără consimțământul autorităților competente.

Fostul candidat a plecat de la Parchetul General, fiind întâmpinat de susținători care i-au scandat numele. Gestul său cu mâna, atunci când a plecat de la audieri, a generat controverse, fiind considerat de o cercetătoare de la Institutul „Elie Wiesel” drept un „salut nazist”.

Miercuri dimineață, anchetatorii au efectuat 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale și constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob.