George Simion va lansa programul „Înapoi acasă” pentru românii din afara țării

George Simion va lansa programul „Înapoi acasă” pentru românii din afara țăriiGeorge Simion. Sursa foto Inquam Photos / Alex Nechez
Liderul AUR, George Simion, a anunțat, azi, că va lansa, la data de 24 ianuarie, în acest an, programul denumit „Înapoi acasă” și care îi vizează pe românii din afara granițelor țării.

Peste 50 de parlamentari AUR vor merge în peste 40 de comunităţi româneşti din străinătate.

'„Pe 24 Ianuarie, de Ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor veni în peste 40 de comunităţi româneşti din Diaspora pentru a lansa programul pilot Înapoi Acasă, calea concretă prin care pregătim revenirea celor care îşi doresc sau îşi vor dori să revină în România. E un uriaş efort organizatoric făcut de filialele AUR din Diaspora, vă îndemn să participaţi în ţara unde sunteţi”, a postat, duminică, pe contul de Facebook, George Simion.

În ce orașe sunt organizate acțiunile

Potrivit fostului candidat la alegerile prezidențiale, evenimentele se vor desfășura cu participarea a peste 50 de parlamentari şi lideri AUR în următoarele orașe:

* Italia: Roma, Napoli, Florenţa, Padova, Rimini, Milano, Canicatti (Sicilia), Torino * Spania: Valencia, Madrid, Barcelona, Logrono, Zaragoza * Marea Britanie: Londra, Reigate Hill, Birmingham, Sheffield, Nothhampton, Glasgow, Tauton (Bristol) * Germania: Ingolstadt, Berlin, Stuttgart, Dortmund * Austria: Salzburg, Viena, Graz * Franţa: Paris, Nisa * Belgia: Bruxelles, Roeselare * Irlanda: Dublin * Olanda: Haga * Portugalia: Lisabona, Sintra * Cipru: Nicosia * Suedia: Stockholm * Danemarca: Billund * Elveţia: Zurich * Statele Unite: Washington DC, New York

Ce evenimente mai sunt programate pe 24 ianuarie

De asemenea, liderul AUR anunţă că, pe 24 ianuarie, reprezentanţii AUR vor fi, ca în fiecare an, la Iaşi (08:30 în Piaţa Unirii) şi Focşani, dar şi la depunerile de coroane din fiecare judeţ.

Simion a organizat în această săptămână un protest, în Capitală. Participanții au cerut demisia premierului Ilie Bolojan și au scandat, printre altele: jos cenzura, jos dictatura. Protestului din ziua de 15 ianuarie i s-a alăturat și Acțiunea Conservatoare, formațiune asociată cu Claudiu Târziu.

