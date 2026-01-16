Platini susține că ar fi devenit președintele Fifa dacă nu era suspendat din fotbal

Michel Platini susține că ar fi devenit președintele FIFA dacă nu ar fi fost suspendat pentru o plată controversată de la Sepp Blatter, scandal care a dus la un proces penal în care ambii au fost achitați definitiv anul trecut de o curte de apel elvețiană, potrivit The Guardian.

Michel Platini reflectă asupra ultimilor zece ani marcați de controverse, subliniind că nu s-a simțit niciodată vinovat și că întotdeauna s-a simțit bine în pielea sa, în ciuda criticilor și a atenției mediatice asupra familiei sale.

Fostul președinte al UEFA și triplu câștigător al Balonului de Aur se află acum la o vârstă la care fotbalul s-a schimbat mult, iar perioada sa de conducere pare îndepărtată, cu reputația sa pătată, ridicând întrebarea asupra contribuțiilor sale viitoare la nivelul elitei fotbalului.

Michel Platini a comparat odată cariera sa cu povestea lui Icar, apropiindu-se prea mult de soare, iar declinul său a venit după ce a solicitat o plată de 1,35 milioane de lire sterline pentru activitatea ca consilier tehnic al lui Blatter între 1999 și 2002, acord despre care ambii susțineau că fusese încheiat verbal.

Când acest lucru a ieșit la iveală în 2015, Blatter acceptase să demisioneze din funcția de președinte al FIFA, iar Platini era pregătit să îi ia locul. El susține că suspendarea sa a fost o nedreptate și o decizie politică, afirmând că un grup de oameni a decis să-l elimine.

Michel Platini susține că o administrație necunoscută din FIFA s-a ridicat împotriva sa, temându-se că ar fi schimbat multe lucruri și afectându-i șansele la președinție. Vorbind din casa sa din sudul Franței, el a afirmat că „s-a creat o atmosferă împotriva mea” și că oamenii nu doreau un președinte diferit.

El nu-l consideră pe Gianni Infantino unul dintre instigatori, deși a depus o plângere împotriva sa în 2021, acuzându-l de trafic de influență, dosar închis în 2025. Platini spune că Infantino a profitat de situație pentru a deveni președinte UEFA, ceea ce l-a împins pe el spre FIFA, dar nu a inițiat acțiuni împotriva sa.