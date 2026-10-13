Politica

George Simion acuză un nou abuz în cazul lui Călin Georgescu. Ce spune despre decizia instanței

George Simion acuză un nou abuz în cazul lui Călin Georgescu. Ce spune despre decizia instanțeiCălin Georgescu și George Simion. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

George Simion, președintele AUR, a criticat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu și a susținut că hotărârea instanței reprezintă o victorie a protestelor organizate în fața Arestului Central.

George Simion: O mică victorie a românilor

Președintele AUR, George Simion, a publicat pe Facebook un mesaj după pronunțarea hotărârii prin care Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv. Acesta a considerat că plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest la domiciliu reprezintă în continuare un abuz, dar a pus schimbarea măsurii preventive pe seama protestelor.

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor!”, a transmis George Simion.

Călin Georgescu ar urma să fie plasat în arest la domiciliu

Reacția liderului AUR a venit după ce Tribunalul București a admis solicitarea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost analizată luni, 12 octombrie, însă instanța nu a pronunțat hotărârea în aceeași zi. Judecătorul a amânat pronunțarea pentru marți, 13 octombrie, când a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.

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Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul Vlad Andriescu, magistratul care a analizat și prima propunere de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu.

Magistratul Vlad Andriescu s-a pronunțat anterior asupra situației fostului candidat la alegerile prezidențiale. Pe 22 septembrie, acesta a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. În schimb, judecătorul a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ulterior, Călin Georgescu a ajuns în arest preventiv și a solicitat înlocuirea acestei măsuri cu una mai blândă. Cererea a fost soluționată pe 13 octombrie, prin hotărârea de plasare în arest la domiciliu.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii investighează o presupusă fraudă în valoare de 1,1 milioane de euro.

Decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu privește măsura preventivă aplicată fostului candidat la prezidențiale, nu soluționarea acuzațiilor din dosar.

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