George Simion, președintele AUR, a criticat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu și a susținut că hotărârea instanței reprezintă o victorie a protestelor organizate în fața Arestului Central.

Președintele AUR, George Simion, a publicat pe Facebook un mesaj după pronunțarea hotărârii prin care Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv. Acesta a considerat că plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest la domiciliu reprezintă în continuare un abuz, dar a pus schimbarea măsurii preventive pe seama protestelor.

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor!”, a transmis George Simion.

Reacția liderului AUR a venit după ce Tribunalul București a admis solicitarea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost analizată luni, 12 octombrie, însă instanța nu a pronunțat hotărârea în aceeași zi. Judecătorul a amânat pronunțarea pentru marți, 13 octombrie, când a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul Vlad Andriescu, magistratul care a analizat și prima propunere de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu.

Magistratul Vlad Andriescu s-a pronunțat anterior asupra situației fostului candidat la alegerile prezidențiale. Pe 22 septembrie, acesta a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. În schimb, judecătorul a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ulterior, Călin Georgescu a ajuns în arest preventiv și a solicitat înlocuirea acestei măsuri cu una mai blândă. Cererea a fost soluționată pe 13 octombrie, prin hotărârea de plasare în arest la domiciliu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii investighează o presupusă fraudă în valoare de 1,1 milioane de euro.

Decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu privește măsura preventivă aplicată fostului candidat la prezidențiale, nu soluționarea acuzațiilor din dosar.