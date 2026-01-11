„Generația Mută”: Cum tableta și telefonul distrug vorbirea copiilor sub 5 ani. Studiu oficial exclusiv

„Generația Mută”, o problemă majoră. Guvernul britanic va lansa luni, 12 ianuarie, un set de directive oficiale adresate părinților cu copii sub vârsta de cinci ani, după ce noi cercetări au stabilit o legătură directă între timpul prelungit petrecut în fața ecranelor dispozitivelor inteligente și întârzierea dezvoltării limbajului.

Secretarul pentru Educație, Bridget Phillipson, citat de Sky News, anunță că acest ghid va fi elaborat prin colaborarea directă cu părinții, copiii și specialiștii în educație timpurie.

Conform datelor care însoțesc anunțul oficial al oficialului guvernamental, aproximativ 98% dintre copiii de doi ani folosesc dispozitive mobile, tablete sau televizoare în fiecare zi. Aceasta este o perioadă critică pentru dezvoltarea creierului și a limbajului, iar expunerea digitală pare să altereze acest proces.

Un sondaj realizat pe un eșantion de 4.758 de părinți a scos la iveală cifre îngrijorătoare. Copiii care petrec în medie cinci ore pe zi în fața ecranelor pot pronunța semnificativ mai puține cuvinte comparativ cu cei care au o expunere limitată la aproximativ 44 de minute.

Bridget Phillipson a subliniat că educatorii și asistenții din creșe raportează tot mai des cazuri de copii care ajung în colectivitate având dificultăți majore în a purta o conversație elementară, în a se concentra sau în a se implica în activități de învățare.

Ghidul nu propune o interdicție totală, ci o schimbare de paradigmă, nuanțează Sky News. Părinții vor fi încurajați să folosească tehnologia în mod interactiv, integrând ecranele în activități precum ora de povești. Adică utilizarea cărților digitale care vor fi citite împreună cu copiii. Se recomandă și folosirea de jocuri educaționale, respectiv aplicații care stimulează gândirea logică și vocabularul. Programul va include resurse pentru adulți despre etapele dezvoltării vorbirii.

Această inițiativă britanică vine în contextul în care alte state adoptă măsuri radicale. Australia, de exemplu, a implementat recent o lege care interzice accesul minorilor sub 16 ani pe platformele de social media pentru a combate dependența și cyberbullying-ul.

În România, problema „bonei digitale” este la fel de presantă. Deși nu există încă un ghid guvernamental similar, asociațiile de profil (precum Salvați Copiii) și medicii pediatri avertizează asupra creșterii alarmante a cazurilor de întârziere în dezvoltarea limbajului.

Specialiștii români folosesc adesea termenul de „autism virtual” pentru a descrie comportamentele de izolare și lipsa de comunicare la copiii expuși peste 4-5 ore pe zi la ecrane în primii ani de viață.

În lipsa unor reglementări clare, România se confruntă cu o generație de copii „conectați, dar deconectați”, unde tableta înlocuiește adesea interacțiunea umană necesară pentru deprinderea limbajului vorbit. Implementarea unui model de ghid precum cel britanic ar putea reprezenta un pas esențial pentru sănătatea publică și în țara noastră.