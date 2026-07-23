Negocierile dintre Rusia și China pentru gazoductul Power of Siberia 2 evidențiază dificultățile întâmpinate de Moscova în relația cu principalul său partener economic. Beijingul își negociază ferm avantajele și întârzie un proiect pe care Kremlinul îl consideră strategic, arată istoricul Mark Galeotti, într-o analiză din publicația The Spectator.

Deși autoritățile de la Moscova și Beijing insistă asupra existenței unei „prietenii fără limite”, analiza arată că relația dintre cele două puteri este ghidată mai degrabă de calcule economice și strategice.

Potrivit lui Mark Galeotti, colaborarea funcționează atunci când ambele părți au avantaje clare, însă Rusia nu beneficiază de concesii gratuite din partea Chinei. Un expert rus citat în analiză rezumă situația astfel: „Rusia nu primește nimic gratuit. Trebuie să cumpere într-un fel sau altul – iar chinezii negociază cu greu”.

Analistul mai arată că Moscova este tot mai dependentă de Beijing, în timp ce economia chineză dispune de alternative pentru aprovizionarea cu energie.

Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Kremlin este gazoductul Power of Siberia 2, care ar urma să transporte gaze din zăcămintele arctice către China prin Mongolia.

Negocierile au început încă din 2014, iar Gazprom a anunțat în 2025 că un acord este aproape de finalizare. Totuși, Beijingul nu și-a dat acordul.

Conform analizei, autoritățile chineze au cerut prețuri apropiate de cele practicate pe piața internă din Rusia, ceea ce ar însemna o reducere estimată la 75-80% față de nivelul pieței internaționale.

Înaintea unei vizite la Beijing, Vladimir Putin s-a declarat optimist în privința semnării acordului și a fost însoțit de o delegație numeroasă din sectorul energetic. Rezultatul a fost însă unul dezamăgitor, deoarece partea chineză a transmis că discuțiile pot continua doar dacă Moscova acceptă condiții mai apropiate de solicitările Beijingului.

În contextul reducerii exporturilor către Europa, China a devenit unul dintre cei mai importanți cumpărători ai gazului rusesc.

În același timp, Rusia importă din ce în ce mai multe produse chinezești, de la microcipuri folosite în industria militară până la telefoane mobile care au înlocuit mărcile occidentale retrase de pe piața rusă.

Potrivit analizei, această situație provoacă îngrijorări în rândul unei părți a elitei ruse, care se teme că dependența economică față de Beijing va continua să crească. În schimb, Vladimir Putin și colaboratorii săi par dispuși să accepte această realitate pentru a menține relațiile comerciale și sprijinul oferit de China.

Deși Rusia și China organizează exerciții militare comune și colaborează în mai multe domenii, analiza arată că între cele două state persistă o doză importantă de neîncredere.

Potrivit lui Mark Galeotti, armata rusă are în continuare pregătite planuri pentru un eventual conflict în Extremul Orient. În același timp, Moscova urmărește cu atenție apariția unor hărți publicate în China pe care sunt folosite denumirile istorice ale unor orașe și teritorii care aparțin în prezent Federației Ruse.

În același timp, serviciile de informații ale celor două state cooperează în anumite dosare, însă autoritățile ruse consideră că activitatea de spionaj a Chinei pe teritoriul Rusiei a crescut după 2022.

La finalul analizei, Mark Galeotti susține că parteneriatul dintre Rusia și China nu este atât de solid pe cât este prezentat oficial.