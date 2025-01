Economie Galaxy S25 și Inteligența Artificială: Noutățile aduse de Samsung. Lansarea va avea loc pe 7 februarie







Samsung continuă să inoveze în zona software, anunțând extinderea funcțiilor de Inteligență Artificială pentru noua serie de smartphone-uri Galaxy S25. Deși designul și hardware-ul nu aduc schimbări revoluționare, compania își concentrează eforturile pe AI pentru a cuceri utilizatorii.

Funcții AI pentru personalizare

Principala noutate a seriei Galaxy S25 este Personal Data Engine, un sistem care învață obiceiurile utilizatorului și personalizează interacțiunile în funcție de preferințe. Acest motor pe bază de inteligență artificială promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu dispozitivul, adaptându-se continuu la nevoile lor.

Două funcții incluse în acest ecosistem sunt Now Brief și Now Bar:

Now Brief organizează informațiile importante, precum întâlnirile din calendar, starea vremii și alte date relevante, și le afișează la momentul potrivit.

Now Bar funcționează ca o bară grafică accesibilă rapid, oferind mementouri sau sugestii, cum ar fi trasee în Google Maps, în funcție de momentul zilei.

Integrarea agenților AI multimodali

Seria Galaxy S25 aduce și agenți AI capabili să gestioneze texte, imagini și videoclipuri. De exemplu, utilizatorii pot transforma un clip YouTube într-un GIF animat printr-o comandă simplă, economisind timp și oferind mai multă flexibilitate creativă.

Buton dedicat pentru Gemini

Pentru o accesibilitate mai mare, Samsung introduce un buton hardware dedicat pentru Gemini, asistentul AI avansat al companiei. Acesta este integrat cu aplicațiile preinstalate precum Calendar, Clock, Notes și Reminder, facilitând utilizarea funcțiilor inteligente direct din ecosistemul Samsung.

Noua serie Galaxy S25 va fi lansată oficial pe 7 februarie, iar Samsung speră să atragă utilizatorii printr-o combinație de tehnologie AI avansată și o experiență personalizată.