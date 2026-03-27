Gala Premiilor Oscar se mută din Hollywood și va fi, în premieră, difuzată pe YouTube. Unde este noua locație

Gala Premiilor Oscar se mută din Hollywood în centrul orașului Los Angeles începând cu 2029 și va fi transmisă pentru prima dată pe YouTube, în baza unui parteneriat pe 10 ani, relatează Le Figaro.

Academia Americană de Film a anunțat că gala Premiilor Oscar va avea loc, începând cu 2029, într-o nouă locație din centrul orașului Los Angeles. Evenimentul va părăsi, astfel, spațiul consacrat, Dolby Theatre, situat pe Hollywood Boulevard, unde ceremonia s-a desfășurat în mod tradițional.

Noua gazdă va fi Peacock Theater, o sală de spectacole amplasată în complexul urban L.A. Live. Zona include și Crypto.com Arena, cunoscută drept arena echipei Los Angeles Lakers.

Mutarea face parte dintr-un acord încheiat pe o perioadă de zece ani cu compania AEG, operatorul complexului L.A. Live. Academia își propune să redefinească spațiul în care are loc evenimentul și să îl adapteze unui public global.

„Pentru cea de-a 101-a ceremonie a Oscarurilor și ulterior, Academia se bucură să colaboreze îndeaproape cu AEG pentru a face din L.A. LIVE decorul ideal al celebrării noastre globale a cinematografiei, atât pentru publicul prezent în sală, cât și pentru fanii filmelor din întreaga lume”, au transmis reprezentanții instituției într-un comunicat oficial.

Declarația este semnată de directorul executiv al Academiei, Bill Kramer, și de președinta acesteia, Lynette Howell Taylor.

Ediția din 2029 va aduce și o schimbare majoră în modul de transmitere a galei. Pentru prima dată, ceremonia va fi difuzată pe platforma YouTube.

Această decizie indică o orientare către mediul digital și către un public internațional mai larg, în condițiile în care consumul de conținut video se mută tot mai mult online.

Premiile Oscar (Academy Awards) sunt oferite de Academy of Motion Picture Arts and Sciences și recompensează filme, actori, regizori și echipe tehnice pentru performanțe excepționale.