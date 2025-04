EVZ Special Gala Excelență în Management. Narcis Horhoianu, Carrefour România: „Punem foarte mult accentul pe mâncarea de bună calitate și accesibilă”







În cadrul Galei „Excelență în Management”, ediția 2025, Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce Carrefour România, a fost premiat pentru lansarea unui nou capitol din cadrul programului „Act for Good” – platforma de loializare integrată în aplicația Carrefour. Această inițiativă are ca obiectiv principal susținerea producătorilor locali, promovând consumul responsabil și produsele sănătoase. Platforma s-a bucurat de un succes notabil, reunind în prezent o comunitate activă de peste 3 milioane de utilizatori.

„Act For Food este un program în care punem foarte mult accentul pe mâncarea de bună calitate și accesibilă. Carrefour este focusat pe ziua de astăzi și pe viitor, realizând acest lucru prin relevanța pe care o în pe zona locală. Noi suntem retailerul cu cel mai mare număr de asociați, care se poziționează cel mai aproape de producătorii locali. Acest lucru este vizibil prin mai multe realități. 93% dintre furnizorii noștri sunt locali, 90% din vânzările mărcii proprii Carrefour sunt de la producători locali și avem 1450 de producători locali în zona de produse proaspete, din care 600 sunt ultra-locali, adică la o distanța maximă de 50 de km de magazinele noastre. Noi putem livra de la ei marfă în șase ore.

Pentru clienți, bucuria de a avea o alimentație, o marfă de bună calitate locală, este satisfăcută. Carrefour dorește să fie relevant întotdeauna în teritoriul local și se implică zi de zi. Eu reprezint o echipă minunată fără de care nimic nu ar fi fost posibil”, a declarat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce Carrefour România, pe scena Galei Capital.

Susținerea producătorilor locali

Narcis Horhoianu ocupă poziția de Chief Marketing Officer & E-commerce în cadrul Carrefour România. Un proiect important din 2024, coordonat de acesta, s-a axat pe lansarea celui de-al doilea capitol al Act for Good, platforma de loializare din cadrul aplicației Carrefour. Proiectul a avut ca scop principal susținerea producătorilor locali și asigurarea de produse sănătoase la prețuri corecte pentru clienți.

„Ca urmare a acestui angajament, am continuat să extindem rețeaua de parteneri locali. Astfel încât, aproape 100% dintre fructele și legumele de sezon să provină de la producători români. Tot parte din această inițiativă este și decizia de a elimina 100 de aditivi controversați din 4.000 de produse marcă proprie. Le oferim consumatorilor alternative mai sănătoase. În prezent, colaborăm cu 1.450 de parteneri români de produse fresh. Suntem retailerul cu cea mai extinsă rețea de producători locali. În acest moment, 93% dintre produsele noastre provin de la furnizori locali. 90% din vânzările mărcilor proprii provin de la produse realizate împreună cu acești parteneri”, a explicat Narcis Horhoianu.

Una dintre cele mai importante inițiative din anul precedent a fost integrarea magazinelor Cora în Carrefour România, un proiect de amploare cu un impact semnificativ. „ Acest proces a însemnat nu doar alinierea infrastructurii și a sortimentației, ci și combinarea celor mai bune elemente din ambele universuri, astfel încât să le oferim clienților o experiență îmbunătățită de cumpărături”, a afirmat CMO-ul Carrefour România.

Cumpărături mai accesibile pentru clienți

Platforma Act for Good reprezintă un element cheie al strategiei Carrefour de a face cumpărăturile mai accesibile pentru clienți. „Lucrăm constant la noi funcționalități, precum digitalizarea bonului fiscal, alături de alte oferte și experiențe exclusive. În prezent, comunitatea noastră numără 3 milioane de utilizatori în aplicație. Clienții beneficiază deja de funcționalități inovatoare. Cum ar fi salvarea garanțiilor SGR în format digital și verificarea soldului acestora în timp real. Aplicația oferă acces rapid la vouchere disponibile, un rezumat al activităților desfășurate în Carrefour și cataloagele de oferte în format digital. În plus, sistemul de beneficii personalizate, ajustat în funcție de cumpărături, adaugă un plus de confort și relevanță”, a precizat Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce Carrefour România.

Începând cu anul 2017, Carrefour și-a dezvoltat prezența în e-commerce prin parteneriatul strategic cu Bringo. „Pe măsură ce cererea pentru livrări rapide a crescut, Carrefour și-a extins ecosistemul digital. Ne-am consolidat colaborarea cu Bringo și adăugând Tazz și Glovo ca noi parteneri. Astfel, clienții beneficiază de o experiență de cumpărături flexibilă. Au acces rapid la o gamă variată de produse Carrefour prin multiple platforme de livrare, adaptate nevoilor lor zilnice. Apetitul consumatorilor pentru cumpărăturile online rămâne constant. Vânzările din mediul online au înregistrat o creștere double digits în primele 2 luni ale anului, față de 2024”, a afirmat Narcis Horhoianu.

Planuri pentru 2025

În acest an, Carrefour își va concentra eforturile pe extinderea parteneriatelor cu producători locali. De asemenea, se va axa pe calitatea produselor oferite la prețuri corecte și pe inovație. Accentul este pus pe digitalizare. „Anul acesta este și unul al consolidării. Ne vom concentra pe extinderea formatelor de dimensiuni reduse. Vom accelera digitalizarea și vom prioritiza strategia comercială. Mai ales după eforturile susținute din ultimii ani pentru remodelarea rețelei noastre de magazine. În paralel, ne vom adapta constant oferta de produse pentru a reflecta tendințele pieței. Punem un accent deosebit pe alimente sănătoase, opțiuni pentru diete speciale și preparate gata de consum. Acestea sunt potrivite pentru un stil de viață dinamic”, a precizat Narcis Horhoianu.

În 2025, Carrefour va continua să protejeze puterea de cumpărare a românilor prin intermediul campaniei „Reducem prețurile”. „Luna aceasta am extins campania. Am oferit prețuri accesibile pentru până la 2.000 de articole, din categorii precum produse congelate, băcănie (mic dejun, patiserie, conserve, pet food, ingrediente, gustări dulci și sărate), lactate, brânzeturi, cosmetice, produse pentru întreținerea casei și băuturi. Un alt punct important pe agenda anului 2025 este dezvoltarea zonei de Retail Media. Este foarte relevant atât pentru furnizorii noștri interni, dar nu numai, având un ecosistem mobil, online și fizic prin multiformate (hypermarket, market, express) extrem de bine integrat și de puternic. Clienții noștri apreciază astfel de comunicări - targetate, rapide și utile”, a afirmat reprezentantul companiei.

De asemenea, extinderea rețelei de magazine rămâne o prioritate și în acest an. „În 2025, dorim să creăm o experiență mai plăcută pentru clienți în hipermarketuri prin evenimente precum târgurile cu producători locali. În ceea ce privește proximitatea, ne propunem să extindem rețeaua Express cu peste 40 de magazine. Vrem să consolidăm colaborarea cu producătorii locali”, a explicat Narcis Horhoianu.

Gala Capital „Excelență în Management” 2025

De peste un deceniu, Revista Capital organizează Gala Excelență în Management, eveniment în cadrul căruia premiem și recunoaștem performanțele managerilor din companii de renume. Cu această ocazie, se celebrează și lansarea „Capital Top 100 Manageri” 2025.

În edițiile desfășurate, au fost premiați manageri care conduc proiecte de succes din toate departamentele relevante: CEO, CFO, vânzări, marketing, HR, PR, CSR sau administrație publică, dar și personalități din mediul cultural.

„Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2025 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

