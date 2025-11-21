Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Daniela Ene a primit premiul pentru performanțe deosebite în promovarea osteopatiei

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Premiul pentru performanțe deosebite în promovarea osteopatiei în România i-a revenit doamnei Dr. Daniela Ene - Spitalul Clinic Sf. Maria din București

Cu o experiență impresionantă în osteopatie, dr. Daniela Ene, medic kinetoterapeut în cadrul Spitalului Clinic Sf. Maria, este unul dintre promotorii acestei abordări terapeutice non-invazive în România.

Are peste 25 de ani de activitate în spital și 11 ani de practică în osteopatie, perioadă în care a ajutat nenumărați pacienți și, în același timp, a format generații noi de specialiști.

Prin cursurile pe care le susține, transmite mai departe tehnici și cunoștințe care demonstrează că organismul poate fi tratat eficient, rapid și într-un mod plăcut.

„Consider că sunt un purtător de cuvânt și un simbol pentru mulți alți colegi care ar merita să fie aici lângă mine, pe lângă profesori. Echipa de la Spital de la Sfânta Maria unde m-am format de 25 de ani și toți profesioniștii care au contribuit să fiu ceea ce sunt astăzi. Le mulțumesc tuturor cazurilor complicate care nu au răspuns ușor și care nu s-au rezolvat repede și unde durerea nu a plecat imediat. și care nu ne-au dat liniște și care ne-au motivat să învățăm, să căutăm mai mult, să încercăm mai mult, să ne străduim mai mult, să căutăm și în țară, să căutăm și afară și să nu ne oprim”, a transmis Dr. Daniela Ene

Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat importanța galei. „Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent.

Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”