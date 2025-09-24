Gabriela Firea, schimbări vizibile în urma vizitelor la medicul estetician

Gabriela Firea a atras atenția publicului după ce fotografiile recente indică că a apelat la intervenții estetice. Fosta primăriță a Bucureștiului și actual europarlamentară a fost remarcată pentru micile modificări vizibile la nivelul feței, ceea ce a stârnit discuții în mediul online, potrivit Cancan.

În ultimele săptămâni, Gabriela Firea a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare care arată schimbări subtile ale aspectului său. Chipul ei pare mai odihnit, iar ridurile fine de pe față par diminuate. Admiratorii acesteia au remarcat și buzele mai conturate și pline, precum și o zonă a ochilor mai întinerită, ceea ce sugerează posibile intervenții chirurgicale precum blefaroplastia.

Intervențiile nu sunt exagerate, iar modificările par realizate astfel încât să-i mențină trăsăturile naturale.

Gabriela Firea nu a făcut comentarii oficiale despre schimbările estetice. Reacțiile publicului au fost mixte: unii o apreciază pentru aspectul mai tineresc, alții critică decizia de a apela la intervenții cosmetice.

Pe plan politic, Gabriela Firea și-a reafirmat intenția de a candida din nou pentru Primăria Capitalei. La finalul unei ședințe PSD desfășurate luna trecută, ea a declarat că susținerea pentru o candidatură va fi discutată la următoarea reuniune a partidului.

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, Firea a solicitat realizarea unor sondaje interne pentru desemnarea viitorului candidat al PSD pentru Primăria Generală.

Gabriela Firea a precizat că este important să fie consultați colegii din sectoare și din organizațiile interne, iar evaluarea să fie realizată corect, prin sondaje profesioniste, incluzând președinții organizațiilor de sector, primari, parlamentari, personalități și foști miniștri din București.

Ea a subliniat că deciziile într-o echipă trebuie luate împreună și pe baze corecte și a adăugat că a observat ce înseamnă lipsa unei strategii coerente, improvizația și deciziile luate „de sus”, fără a ține cont de membrii și simpatizanții partidului.