Monden

Gabriela Firea, schimbări vizibile în urma vizitelor la medicul estetician

Comentează știrea
Gabriela Firea, schimbări vizibile în urma vizitelor la medicul esteticianSursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Gabriela Firea a atras atenția publicului după ce fotografiile recente indică că a apelat la intervenții estetice. Fosta primăriță a Bucureștiului și actual europarlamentară a fost remarcată pentru micile modificări vizibile la nivelul feței, ceea ce a stârnit discuții în mediul online, potrivit Cancan.

Gabriela Firea, intervenții estetice vizibile

În ultimele săptămâni, Gabriela Firea a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare care arată schimbări subtile ale aspectului său. Chipul ei pare mai odihnit, iar ridurile fine de pe față par diminuate. Admiratorii acesteia au remarcat și buzele mai conturate și pline, precum și o zonă a ochilor mai întinerită, ceea ce sugerează posibile intervenții chirurgicale precum blefaroplastia.

Intervențiile nu sunt exagerate, iar modificările par realizate astfel încât să-i mențină trăsăturile naturale.

Firea nu a făcut încă comentarii publice despre noile schimbări

Gabriela Firea nu a făcut comentarii oficiale despre schimbările estetice. Reacțiile publicului au fost mixte: unii o apreciază pentru aspectul mai tineresc, alții critică decizia de a apela la intervenții cosmetice.

Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
Gabriela Firea

Sursa foto: Instagram

Pe plan politic, Gabriela Firea și-a reafirmat intenția de a candida din nou pentru Primăria Capitalei. La finalul unei ședințe PSD desfășurate luna trecută, ea a declarat că susținerea pentru o candidatură va fi discutată la următoarea reuniune a partidului.

Firea se gândește să candideze din nou la Primăria Capitalei

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, Firea a solicitat realizarea unor sondaje interne pentru desemnarea viitorului candidat al PSD pentru Primăria Generală.

Gabriela Firea a precizat că este important să fie consultați colegii din sectoare și din organizațiile interne, iar evaluarea să fie realizată corect, prin sondaje profesioniste, incluzând președinții organizațiilor de sector, primari, parlamentari, personalități și foști miniștri din București.

Ea a subliniat că deciziile într-o echipă trebuie luate împreună și pe baze corecte și a adăugat că a observat ce înseamnă lipsa unei strategii coerente, improvizația și deciziile luate „de sus”, fără a ține cont de membrii și simpatizanții partidului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial
19:08 - SUA va moderniza tancurile Abrams pentru România cu o investiție de 277 milioane de dolari

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale