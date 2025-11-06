Gabriela Firea, acuzații pentru Nicușor Dan. Cum ar fi ajuns primar

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a lansat într-un podcast acuații grave despre felul în care ar fi devenit Nicușor Dan primarul Capitalei, susținând că informațiile i s-au confirmat după alegerile prezidențiale și comparându-l pe șeful statului cu Nicolae Ceaușescu.

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și europarlamentar PSD, a declarat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că scenariul privind alegerea lui Nicușor Dan ca primar i s-a confirmat după ce acesta a devenit președinte. Ea susține că fostul edil se mișcă „ca balerina pe poante” pentru a nu deranja pe nimeni.

„După ce Nicușor Dan a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul. Acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni. Da, a fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar” a declarat Firea

Fostul primar a afirmat că Nicușor Dan ar fi blocat investițiile sub pretextul „plății datoriilor”. Firea a susținut că alegerea unui nou mandat pentru Nicușor Dan a fost un proiect transpartinic.

Gabriela Firea l-a comparat pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu și a acuzat că a blocat investițiile sub pretextul „plății datoriilor”. Ea a făcut comparația cu perioada dinaintea Revoluției, când se spunea că nu mai există resurse din cauza datoriilor.

Eurodeputatul a afirmat că Nicușor Dan a urmărit să dea satisfacție doar „nucleului dur” care l-a propulsat. Firea a spus că, deși în campanie anunțase concedieri și închiderea unor companii municipale, acestea nu au mai avut loc.

Eurodeputata a declarat că „a pierdut războiul propagandistic” în fața lui Nicușor Dan și că Primăria Capitalei este mai îndatorată acum decât pe vremea mandatului său. Europarlamentarul a criticat modul în care a fost gestionată administrarea municipală.

Firea a comentat și situația Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale, spunând că aceasta a fost scoasă din cursă în mod similar cu experiența sa în PSD. Ea a afirmat că „se găsesc întotdeauna câțiva bărbați care să se unească împotriva ta”.