Furtul de la cazări, în floare. Cum să vă păstrați banii







Furtul de la hoteluri sau de la cazări, pare să fie în floare, în Grecia, potrivit turiștilor care sunt deja acolo și s-au confruntat cu așa ceva. Iar poliția elenă nu pare să fie impresionată de acest aspect.

Furtul tratat prea lejer de poliție

Pe un forum de călătorii, un român și-a împărtășit pățania. ”Sunt pentru prima oară în Grecia și ultima... Aceasta e poza cu hoțul care ne-au furat 3000 euro în cash și aur, iar poza nu e blurata, ci de la camera de supraveghere de la unitatea de cazare! În perioada 12.06-21.06.2025 am achiziționat prin Booking o cazare numita Ferienhaus Kali Beach Chalkidiki.

Problema a început pe 13.06.2025 , în jurul orei 13.00 am plecat la plaja împreună cu soția, mama mea, sora mea și soțul ei și cei 4 copiii! În jurul orei 19.00 atunci când ne-am întors de la plajă în zona casei era administratorul. A motivat că este în zona pentru a ne informa că nu este apă în zonă! Într-adevăr nu era apă!

În momentul în care am întrat în curtea casei am constatat ca a dispărut camera de supraveghere! Am crezut că a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate! 2 ore mai târziu, am constatat că lipsesc 100 euro lăsați pe masa din living. Dar în acel moment am crezut că s-au jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă! Am plecat la restaurant iar acolo mama mea a constatat că îi lipsesc din portofel 1250 euro + 400 RON!

Geanta și portofelul ei rămăseseră în casă atunci când am fost la plajă! Am plecat direct la poliție pentru a raporta, în timp ce sora și soția au mers la casa pentru a evalua dacă mai lipsește ceva! Au mai dispărut 250 euro din portofelul soției și verigheta de aur a surorii mele! Toate acestea au fost raportate poliției.

Noi bănuim ca hoții se cunosc cu proprietarul sau administratorul acestei case pentru că nu au stricat nimic din casă și nu au forțat ușa sau geamul, ba chiar mai mult au avut cheie! Politia din Kallikrateia îmi dă senzația că vor să mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu s-au deranjat să vină la proprietate! Absolut nimic doar ne-au luat o declarație!”, a scris un turist.

Poliție specială pentru turiști

Acesta a fost îndreptat de către alți români spre Poliția turistică. ”Este o ramură separată, care se ocupă cu incidentele legate de turiști. Email: touristpol@astynomia.gr. Tel.: +30 1571 (apelabil din Grecia)”, a scris respective persoană.