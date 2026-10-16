Aplicația Waze include mai multe funcții care îi pot ajuta pe șoferi să își organizeze deplasările și să personalizeze indicațiile de navigație. Pe lângă informațiile despre trafic, accidente sau prezența poliției, utilizatorii pot programa trasee, pot înregistra instrucțiuni cu propria voce și pot accesa anumite opțiuni prin coduri introduse în bara de căutare. Unele dintre aceste instrumente sunt disponibile în meniurile aplicației, dar sunt mai puțin cunoscute.

Spre deosebire de Google Maps, care include numeroase funcții de orientare și căutare a locurilor, Waze pune accent pe deplasările cu mașina și pe informațiile raportate în timp real. Potrivit Engadget, aplicația dispune și de câteva opțiuni mai puțin utilizate, care pot simplifica navigația.

Una dintre funcțiile disponibile în aplicație permite începerea navigației către locuința unui prieten sau a unui membru al familiei fără introducerea manuală a adresei. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să aibă adresa persoanei respective salvată în agenda telefonului. După deschiderea aplicației Waze, poate derula până la opțiunea „Condu către prieteni și familie” și poate permite accesul la contacte. Ulterior, este suficient să caute numele persoanei dorite. Dacă în agenda telefonului există o adresă asociată contactului, aplicația o poate utiliza pentru stabilirea traseului.

Accesul la contacte poate fi dezactivat oricând din setările telefonului. Pe iPhone, utilizatorii pot accesa Setări > Aplicații > Waze > Contacte și pot selecta „Niciuna”.

Pe dispozitivele Android, permisiunea poate fi modificată din Setări > Aplicații > Waze > Permisiuni > Contacte, prin selectarea opțiunii „Nu permite”.

Waze permite personalizarea mai multor elemente ale interfeței, inclusiv a avatarului afișat celorlalți utilizatori. Din meniul de setări, în secțiunea dedicată profilului, șoferii pot alege o „Stare” care să fie asociată contului lor. De asemenea, pot modifica pictograma vehiculului afișată pe hartă și vocea care oferă instrucțiunile de navigație.

O funcție mai puțin cunoscută este posibilitatea de a înregistra propriile indicații vocale. Pentru activarea acesteia, utilizatorii pot accesa Setări > Voce și sunet > Vocea curentă, apoi opțiunea pentru adăugarea unei voci noi.

Aplicația include 39 de instrucțiuni care pot fi înregistrate separat, fiecare având o durată maximă de șase secunde. Printre acestea se numără indicațiile pentru schimbarea direcției și avertismentele privind pericolele sau camerele de viteză.

Înregistrările pot fi realizate cu vocea utilizatorului sau cu vocea unei persoane apropiate. Dacă anumite instrucțiuni nu sunt înregistrate, Waze va utiliza vocea standard pentru comenzile respective.

Funcția de planificare a călătoriilor permite pregătirea unui traseu înainte de momentul efectiv al plecării.

Aceasta poate fi utilizată pentru deplasările la serviciu, întâlnirile programate sau călătoriile care trebuie efectuate la o anumită oră. Pentru folosirea funcției, șoferul trebuie să caute destinația dorită și să selecteze „Plecare ulterioară”, în locul opțiunii de începere imediată a navigației.

Waze permite alegerea orei la care utilizatorul dorește să ajungă la destinație, în intervale de câte 15 minute. Aplicația afișează estimările privind traficul pentru orele selectate și poate recomanda momentul potrivit pentru plecare.

Utilizatorul poate modifica și punctul de pornire sau ziua în care intenționează să efectueze călătoria. După salvare, traseul apare în secțiunea „Planificare călătorie”, de unde poate fi accesat ulterior. Waze oferă și posibilitatea sincronizării cu calendarul telefonului, astfel încât evenimentele care au o adresă asociată să poată fi incluse în lista deplasărilor planificate.

Pe lângă opțiunile disponibile în meniuri, Waze include și anumite comenzi speciale care pot fi introduse direct în bara de căutare.

Acestea sunt folosite pentru activarea unor funcții ascunse sau pentru efectuarea anumitor operațiuni tehnice. De exemplu, introducerea codului ##@morph permite activarea unui avatar special, reprezentat de un monstru.

Un alt cod, ##@cctts, este destinat ștergerii memoriei cache utilizate de funcția text-to-speech, responsabilă pentru redarea vocală a instrucțiunilor. Această comandă poate fi utilă atunci când apar probleme cu indicațiile audio ale aplicației, deoarece permite reîncărcarea datelor necesare funcționării sistemului vocal.

Waze dispune și de alte coduri speciale, însă unele dintre acestea sunt destinate diagnosticării și depanării aplicației. Din acest motiv, utilizarea comenzilor tehnice este recomandată numai atunci când este cunoscut efectul lor sau când există instrucțiuni din partea serviciului de asistență Waze.