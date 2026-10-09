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Lansare majoră la Apple pe 13 octombrie. Ce dispozitive noi sunt așteptate și ce rol joacă parteneriatul cu LG

Lansare majoră la Apple pe 13 octombrie. Ce dispozitive noi sunt așteptate și ce rol joacă parteneriatul cu LGsursa: apple.com
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Din cuprinsul articolului

Apple a anunţat un eveniment de lansare a unor produse noi pentru data de 13 octombrie, acesta fiind organizat sub sloganul „Welcome home”.

Deşi compania nu detaliază exact ce dispozitive vor fi prezentate în cadrul prezentării, mesajul ales se potriveşte foarte bine cu zvonurile apărute recent în spațiul public legate de intrarea gigantului american pe piaţa de smart home, conform Bloomberg.

Lansare majoră la Apple pe 13 octombrie. Ce dispozitive noi sunt așteptate și ce rol joacă parteneriatul cu LG

Conform informațiilor furnizate de surse citate de Bloomberg şi alte publicaţii de specialitate, Apple va lansa un ecran inteligent, alături de noile versiuni ale difuzorului HomePod mini şi ale dispozitivului media Apple TV 4K.

Aceste lansări ar urma să consolideze infrastructura pentru locuințe inteligente pe care compania încearcă să o dezvolte în jurul propriului ecosistem.

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Apple Maps

Apple Maps. Sursă foto: magnific.com

Parteneriat strategic cu LG pentru dispozitive inteligente

Tot în cadrul acestui eveniment, compania este aşteptată să prezinte şi noile dispozitive destinate locuințelor inteligente dezvoltate în colaborare cu LG, detalii despre care s-a aflat pe surse în urmă cu doar câteva zile.

Cele două companii au lucrat împreună pentru realizarea unei game speciale de produse. Printre acestea se vor număra o încuietoare inteligentă, o sonerie şi un termostat. Toate aceste echipamente vor funcţiona în tandem cu celelalte produse din ecosistemul Apple, dar vor purta logo-ul celor de la LG.

Planurile de expansiune pe o piață total nouă

Colaborarea strategică cu LG ar putea ajuta Apple să intre în forţă pe această nouă piaţă şi să își ofere timpul necesar pentru a-şi dezvolta propriile produse de acest tip în anii care vor urma.

Dispozitivele Apple destinate pieței de smart home au reprezentat un subiect constant de discuție în ultimii ani, perioadă în care s-a vorbit frecvent despre existența mai multor prototipuri, dar și despre amânări succesive ale lansării oficiale.

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