Fulgy a trecut la cele sfinte. Dedicație muzicală pentru părintele Calistrat

Băiatul Clejanilor, Fulgy, l-a descoperit pe părintele Calistrat într-un clip pe rețelele de socializare. Așa de impresionat a fost de el, că nu s-a putut abține să îi dedice o piesă.

Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani a avut o nouă intervenție pe rețelele de socializare. Acesta a simțit să îi dedice o piesă părintelui Calistrat. ”Sărut-mâna părinte Calistrat, spre rușinea mea, abia astăzi am aflat despre dumneavoastră. Am văzut niște filmulețe și clipuri cu dumneavoastră.

Am auzit cum vorbiți și vreau să vă dedic și eu o piesă din partea mea. La fel cum grăiți dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu, la fel cred și eu că am darul de la Dumnezeu de a cânta”, a explicat artistul.

Acesta a continuat argumentația, susținând că nu este un bisericos, dar că se roagă pentru semenii lui. ”Și vreau să vă dedic și eu această piesă, părinte Calistrat cu tot respectul, cu toată admirația. Și vreau să-mi cer scuze că nu am fost crescut să merg la biserica prea des, dar am fost crescut cu frică de Dumnezeu și mă rog la el, în fiecare zi pentru mine și pentru semeni mei.

Audiție plăcută, părinte Calistrat și sărut-mâna”, a mai spus cântărețul. Această nouă intervenție vine după ce în ultimele două săptămâni, Fulgy, a avut mai multe ieșiri care s-au viralizat.

Printre altele acestea și-a acuzat ”semenii”, mai exact poporul român că este neam de trădători și sclavi. Desigur că această declarație a ajuns în toată presa, iar Fulgy a continuat și cu alte afirmații scandaloase.

În cele din urmă ar fi ajuns și la spital din cauza întregii situații. În ultimul an și jumătate, artistul s-a stabilit în Dubai unde studiază muzică. Iar de acolo le-a transmis românilor diferite mesaje jignitoare pe toate rețelele de socializare.