Monden

Fulgy a trecut la cele sfinte. Dedicație muzicală pentru părintele Calistrat

Comentează știrea
Fulgy a trecut la cele sfinte. Dedicație muzicală pentru părintele Calistrat
Din cuprinsul articolului

Băiatul Clejanilor, Fulgy, l-a descoperit pe părintele Calistrat într-un clip pe rețelele de socializare. Așa de impresionat a fost de el, că nu s-a putut abține să îi dedice o piesă.

Fulgy și părintele Calistrat

Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani a avut o nouă intervenție pe rețelele de socializare. Acesta a simțit să îi dedice o piesă părintelui Calistrat. ”Sărut-mâna părinte Calistrat, spre rușinea mea, abia astăzi am aflat despre dumneavoastră. Am văzut niște filmulețe și clipuri cu dumneavoastră.

Am auzit cum vorbiți și vreau să vă dedic și eu o piesă din partea mea. La fel cum grăiți dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu, la fel cred și eu că am darul de la Dumnezeu de a cânta”, a explicat artistul.

”Nu merg prea des la biserică”

Acesta a continuat argumentația, susținând că nu este un bisericos, dar că se roagă pentru semenii lui. ”Și vreau să vă dedic și eu această piesă, părinte Calistrat cu tot respectul, cu toată admirația. Și vreau să-mi cer scuze că nu am fost crescut să merg la biserica prea des, dar am fost crescut cu frică de Dumnezeu și mă rog la el, în fiecare zi pentru mine și pentru semeni mei.

Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
Parintele Calistrat Chifan: Cele mai mari păcate pe care le fac credincioșii în timpul Postului Crăciunului

sursă foto: Captură Youtube

Audiție plăcută, părinte Calistrat și sărut-mâna”, a mai spus cântărețul. Această nouă intervenție vine după ce în ultimele două săptămâni, Fulgy, a avut mai multe ieșiri care s-au viralizat.

În război cu românii

Printre altele acestea și-a acuzat ”semenii”, mai exact poporul român că este neam de trădători și sclavi. Desigur că această declarație a ajuns în toată presa, iar Fulgy a continuat și cu alte afirmații scandaloase.

În cele din urmă ar fi ajuns și la spital din cauza întregii situații. În ultimul an și jumătate, artistul s-a stabilit în Dubai unde studiază muzică. Iar de acolo le-a transmis românilor diferite mesaje jignitoare pe toate rețelele de socializare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:53 - Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
22:43 - Ouăle la tigaie vor fi de neuitat cu acest ingredient pe care sigur îl ai acasă
22:32 - Dinamo - Rapid, 0-2. Giuleștenii au lovit de două ori în repriza a doua și sunt la egalitate de puncte cu liderul
22:22 - Reguli tot mai stricte pentru trotinetele electrice. Utilizatorii riscă amenzi usturătoare
22:14 - Împăcarea anului. Bodi și Anca în orașul iubirii, bat clopotele de la Notre Damme?
22:05 - Un thriller de neuitat, care sfidează logica, disponibil pentru streaming. Unde îl puteți viziona

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale