Justitie Fugarii României nu mai au scăpare după decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene







Curtea de Justiție a Uniunii Europene a adoptat o decizie importantă cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnările din țară. Mai exact, CJUE a decis joi că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”, se arată în comunicatul publicat pe curia.europa.eu.

Decizia CJUE ar putea facilita aducerea în țară a cetățenilor români condamnați definitiv și care se sustrag executării pedepsei în alte state membre. Printre aceștia se numără persoane cunoscute publicului, precum fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, Paul al României, Mario Iorgulescu și fosta șefă a DIICOT București, Alina Bica.

De asemenea, decizia CJUE clarifică modul în care autoritățile din Uniunea Europeană pot colabora în ceea ce privește punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare emise de România. Astfel, procedurile de predare a celor condamnați ar putea deveni mai eficiente, eliminând o parte dintre blocajele juridice care au întârziat, în trecut, readucerea fugarilor în țară.

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a comentat hotărârea recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), considerând-o un moment de referință în aplicarea uniformă a mandatelor europene de arestare.

Alina Gorghiu subliniază că această decizie are implicații directe pentru România, în special în privința persoanelor care încearcă să evite executarea pedepselor fugind în alte state membre. În opinia sa, interpretările divergente ale legislației europene nu vor mai putea fi folosite ca scut pentru a evita răspunderea penală.

„Simt o satisfacție uriașă după această decizie emblematică a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mulți vor reevalua „fuga din țară” acum. Curtea a stabilit limpede: Nicio instanță dintr-un stat membru nu poate refuza executarea unui mandat european de arestare și să decidă singură executarea pedepsei în locul statului care a emis mandatul, fără consimțământul acestuia. Ce înseamnă asta pentru România și pentru toți cei care cred că pot scăpa doar trecând granița? Fugarii nu mai pot profita de interpretări diferite ale legislației”, a transmis fostul ministru.

Alina Gorghiu mai subliniază faptul că „decizia Curții vine într-un moment în care mai multe state membre au fost criticate pentru modul în care interpretează mandatele europene de arestare, punând în discuție coerența aplicării justiției în interiorul Uniunii Europene.