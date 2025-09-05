Fugarii României nu mai au scăpare după decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
- Antonia Hendrik
- 5 septembrie 2025, 12:37
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a adoptat o decizie importantă cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnările din țară. Mai exact, CJUE a decis joi că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”, se arată în comunicatul publicat pe curia.europa.eu.
Decizia CJUE ar putea facilita aducerea în țară a cetățenilor români condamnați definitiv și care se sustrag executării pedepsei în alte state membre. Printre aceștia se numără persoane cunoscute publicului, precum fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, Paul al României, Mario Iorgulescu și fosta șefă a DIICOT București, Alina Bica.
De asemenea, decizia CJUE clarifică modul în care autoritățile din Uniunea Europeană pot colabora în ceea ce privește punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare emise de România. Astfel, procedurile de predare a celor condamnați ar putea deveni mai eficiente, eliminând o parte dintre blocajele juridice care au întârziat, în trecut, readucerea fugarilor în țară.
„În acest domeniu, principiile încrederii și recunoașterii reciproce constituie bazele cooperării judiciare în materie penală și consacră o regulă importantă: statele membre sunt obligate să execute orice mandat european de arestare. Neexecutarea unui asemenea mandat nu poate, așadar, să aibă loc decât în mod excepțional”, se arată în comunicatul emis de către CJUE.
Alina Gorghiu, reacție la decizia CJUE privind mandatele europene de arestare
Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a comentat hotărârea recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), considerând-o un moment de referință în aplicarea uniformă a mandatelor europene de arestare.
Alina Gorghiu subliniază că această decizie are implicații directe pentru România, în special în privința persoanelor care încearcă să evite executarea pedepselor fugind în alte state membre. În opinia sa, interpretările divergente ale legislației europene nu vor mai putea fi folosite ca scut pentru a evita răspunderea penală.
„Simt o satisfacție uriașă după această decizie emblematică a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mulți vor reevalua „fuga din țară” acum. Curtea a stabilit limpede: Nicio instanță dintr-un stat membru nu poate refuza executarea unui mandat european de arestare și să decidă singură executarea pedepsei în locul statului care a emis mandatul, fără consimțământul acestuia. Ce înseamnă asta pentru România și pentru toți cei care cred că pot scăpa doar trecând granița? Fugarii nu mai pot profita de interpretări diferite ale legislației”, a transmis fostul ministru.
Alina Gorghiu, despre importanța cooperării judiciare în spațiul comunitar
Alina Gorghiu mai subliniază faptul că „decizia Curții vine într-un moment în care mai multe state membre au fost criticate pentru modul în care interpretează mandatele europene de arestare, punând în discuție coerența aplicării justiției în interiorul Uniunii Europene.
„Statele membre sunt obligate să respecte mandatele europene de arestare. România își păstrează dreptul de a executa pedepsele proprii, fără ca alt stat să le modifice după bunul plac. Decizia vine după cazul unui român condamnat definitiv la București, dar reținut în Italia, unde autoritățile au refuzat predarea și au transformat pedeapsa în arest la domiciliu. România a contestat, iar Curtea Europeană i-a dat dreptate”, a concluzionat Alina Gorghiu în postarea sa de pe social media.
