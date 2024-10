Legea fugarilor, pe agenda Curții Constituționale. Magistrații analizează sesizarea ÎCCJ

Magistrații ICCJ susțin că au indentificat cel puțin cinci puncte, din actul normativ, care încalcă principiile de constituționalitate. Referitor la perioada de 7 zile în care condamnații trebuie să se predea, Înalta Curte subliniază că legiuitorul nu a luat în considerare o serie de ipoteze.

De asemenea, aceștia reclamă că norma nu conține „garantii care sa protejeze situatiile obiective in care se pot afla pretinsii subiecti activi ai infractiunii, in cazurile in care, cu titlu de exemplu, persoanei condamnate nu i-a fost adusa la cunostinta, in conditiile legii, hotararea definitiva prin care s-a dispus executarea pedepsei”.

Curtea Constituțională a amânat dezbaterea

Deși sesizarea ÎCCJ cu privire la Legea fugarilor a fost depusă de anul trecut, Curtea Constituțională a amânat analiza în mai multe rânduri. Ultima amânare a fost la jumătatea acestei luni, pe 15 octombrie.

Rămâne de văzut dacă magistrații constituționali se vor pronunța sau vor da o nouă amânare în acest caz.

Mai mulți condamnați celebri s-au refugiat în străinătate de unde au făcut demersuri pentru a scăpa de pușcărie. Pe lista acestora se află Sorin Oprescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Paul de România, Ionel Arsene sau Dragoş Săvulescu. Aceștia au reușit să fugă din țară pentru a scăpa de închisoare.

Chiar dacă vor fi repatriați, ceea ce este greu de crezut, Legea fugarilor nu li se va aplica. Aceasta deoarece actul normativ va acționa, când va intra în vigoare, doar pe viitor.