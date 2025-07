Friedrich Merz, alte promisiuni: sisteme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat, într-o conferință de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că Ucraina va primi în curând sisteme cu rază lungă de acțiune.

Cancelarul german a declarat că discuțiile au vizat în detaliu sprijinul militar acordat Ucrainei. El a subliniat că acest sprijin nu se referă doar la apărarea aeriană, ci și la îmbunătățirea capacității Ucrainei de a se apăra cu sisteme cu rază lungă de acțiune.

„Ucraina va primi în curând sprijin pe scară largă în această direcție. Inclusiv datorită cooperării industriale pe care am încheiat-o cu Ucraina”, a mai spus acesta.

Friedrich Merz a precizat că, în următoarele săptămâni și luni, Ucraina va primi un sprijin mult mai consistent, inclusiv prin livrarea unor astfel de sisteme.

„Sper foarte mult că guvernul american, împreună cu Congresul SUA, va lua decizii pe care Congresul le-a pregătit de câteva săptămâni și sperăm foarte mult că acest lucru va duce apoi la o decizie adecvată a guvernului american”, a mai spus acesta.

