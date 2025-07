Franța vrea recunoașterea Palestinei, SUA se opun

Palestina a revenit în centrul dezbaterii internaționale după ce Statele Unite au respins categoric planul președintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaște oficial Palestina ca stat independent.

Anunțul a fost făcut printr-o declarație fermă a secretarului de stat american, Marco Rubio, care și-a exprimat poziția pe platforma X, fostul Twitter.

Rubio a calificat inițiativa franceză drept o „decizie nechibzuită”, criticând deschis direcția propusă de Macron. Acesta din urmă anunțase joi că Franța intenționează să recunoască un stat palestinian în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în luna septembrie.

Macron și-a exprimat speranța că acest demers ar putea contribui la relansarea procesului de pace în Orientul Mijlociu, aflat într-un blocaj de ani buni.

Cu toate acestea, liderul american a reiterat opoziția Washingtonului față de o astfel de abordare unilaterală, susținând că ar aduce beneficii doar grupării Hamas și ar înrăutăți contextul regional. „Această mișcare nu face decât să alimenteze extremismul și să îndepărteze soluția pașnică pe termen lung,” a scris Rubio în mesajul său online.

Problema recunoașterii unui stat palestinian divizează de ani de zile comunitatea internațională. Deși peste 130 de țări, majoritatea din Africa, Asia și America Latină, au recunoscut deja Palestina ca stat suveran, marile puteri occidentale continuă să condiționeze acest pas de un acord negociat între israelieni și palestinieni.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025