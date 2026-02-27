Fragmentele descoperite în vestul Ucrainei confirmă utilizarea rachetei 9M729

Imagini cu fragmente rezultate în urma unor atacuri rusești asupra Ucrainei indică faptul că Moscova ar fi utilizat racheta de croazieră 9M729, potrivit a doi experți citați de agenția Reuters.

Analiza acestora confirmă informații publicate anterior și se bazează pe fotografii ale unor resturi de rachetă furnizate agenției de trei surse din cadrul autorităților de aplicare a legii din Ucraina.

Este pentru prima dată când apar dovezi vizuale care susțin utilizarea în luptă a acestui tip de armament.

Potrivit specialiștilor, fragmentele prezentate sunt compatibile cu racheta 9M729, cunoscută în clasificarea NATO drept SSC-8.

Dezvoltarea acestui sistem a determinat retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) în 2019, în timpul primului mandat al fostului președinte american Donald Trump.

Jeffrey Lewis, expert în securitate globală la Middlebury College din Vermont, a declarat:

„Imaginile chiar par să arate 9M729. Pe lângă marcaje, resturile sunt similare altor rachete de croazieră care sunt legate de 9M729.”

La rândul lor, analiștii companiei britanice de informații în domeniul apărării Janes au transmis agenției că există „o probabilitate ridicată” ca fragmentele prezentate în cele zece imagini analizate să provină de la racheta 9M729 lansată de la sol.

Sursele din cadrul autorităților ucrainene au precizat că imaginile surprind resturi recuperate din regiunile Jîtomîr, Liov, Hmelnițki și Vinnița, situate în vestul Ucrainei.

Un fragment ar purta numărul de serie 0274, iar altele ar avea marcajul „9M729”. Într-un caz, un reporter Reuters a observat un fragment inscripționat „9M729”, însă nu a primit permisiunea de a-l fotografia pentru publicare.

Reuters menționează că nu a putut verifica independent locul și data la care au fost realizate fotografiile.

Ministerul ucrainean de Externe și alte surse au declarat anterior că Rusia ar fi folosit racheta 9M729 de două ori în 2022 și de 23 de ori între august și octombrie anul trecut. De asemenea, o sursă din cadrul forțelor de ordine a afirmat că cel puțin patru astfel de rachete au fost lansate asupra Ucrainei pe 17 februarie, informații raportate în premieră.

Parchetul General al Ucrainei a transmis într-o declarație scrisă către Reuters, în luna noiembrie, că una dintre rachetele 9M729 lansate pe 5 octombrie anul trecut ar fi parcurs peste 1.200 de kilometri.

Potrivit aceleiași surse, racheta a lovit o locuință din satul Lapaiivka, în apropiere de Liov, provocând moartea a cinci civili. „Utilizarea rachetelor este investigată în opt regiuni diferite”, a precizat instituția.

BREAKING; RUSSIA Deploys INF-Busting 9M729 Missile in UKRAINE – Debris Photos Confirm Treaty-Defying Strikes Russia fired a 9M729 ground launched cruise missile at Ukraine on October the 5th the same missile type that lead to the denunciation of the Intermediate-Range Nuclear… pic.twitter.com/VJ6UvMxS7H — Global Surveillance (@Globalsurv) February 26, 2026

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Racheta 9M729 a fost în centrul disputei care a dus la retragerea Statelor Unite din Tratatul INF, semnat în 1987, care interzicea rachetele lansate de la sol cu o rază de acțiune mai mare de 500 de kilometri.

Washingtonul a susținut că acest sistem depășește limita permisă. Moscova a recunoscut existența rachetei, dar a negat că ar încălca prevederile tratatului sau că ar avea raza de acțiune imputată.

Potrivit platformei Missile Threat, realizată de Center for Strategic and International Studies din Washington, raza de acțiune a rachetei 9M729 ar fi de aproximativ 2.500 de kilometri.

Atât acest sistem, cât și noua rachetă balistică intermediară Oreshnik, utilizată de Rusia în două rânduri din noiembrie 2024, pot transporta focoase convenționale sau nucleare.

În paralel, mai multe state membre NATO din Europa analizează achiziția sau dezvoltarea unor sisteme cu rază lungă de acțiune, în contextul preocupărilor legate de echilibrul capacităților de descurajare.

Nu este clar de ce Rusia a ales să folosească racheta 9M729 în conflictul din Ucraina. Jeffrey Lewis a declarat pentru Reuters că este surprinzător faptul că Moscova ar risca expunerea unor informații sensibile prin utilizarea unui astfel de sistem: „Rusia ar putea avea un stoc relativ mic de rachete de croazieră sofisticate și astfel este dispusă să apeleze la stocul său cu rază mai lungă.”

Conflictul declanșat în urmă cu patru ani a fost marcat de utilizarea pe scară largă a dronelor și rachetelor. În ultima perioadă, infrastructura energetică și de încălzire a Ucrainei a fost vizată în mod repetat în sezonul rece.