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Fotbalul spaniol, în doliu: Partidele echipelor CD Tenerife şi FC Andorra au fost reprogramate în urma unei tragice dispariții

Fotbalul spaniol, în doliu: Partidele echipelor CD Tenerife şi FC Andorra au fost reprogramate în urma unei tragice disparițiiSursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Lumea fotbalului din Spania traversează momente de profundă tristețe după dispariția prematură a atacantului Jesus de Miguel, decedat la doar 30 de ani. În urma acestui eveniment tragic, autoritățile sportive și cluburile implicate au decis suspendarea mai multor partide programate pentru acest sfârșit de săptămână, pentru a onora memoria jucătorului.

Fotbalul spaniol, în doliu: Partidele echipelor CD Tenerife şi FC Andorra au fost reprogramate în urma unei tragice dispariții

Conform informațiilor furnizate de agenția AFP, meciurile pe care formațiile CD Tenerife și FC Andorra urmau să le dispute în liga a doua spaniolă în acest weekend au fost oficial amânate. Decizia a venit la doar o zi după decesul sportivului, survenit marți dimineață în urma unui impact dur cu portarul echipei Andorra, produs în timpul partidei disputate luni.

Jesus de Miguel

Sursa foto: UEFA

În semn de respect pentru această pierdere uriașă, clubul Mallorca, adversarul programat al formației Andorra, a transmis un mesaj clar prin care a subliniat că „în momente ca acesta, respectul şi sensibilitatea faţă de o situaţie de doliu trebuie să primeze”.

Măsuri luate de federație și zile de doliu decretate la Tenerife

Federația spaniolă de fotbal luase deja măsuri drastice marți, anunțând amânarea tuturor jocurilor din Cupa Regelui și Cupa Reginei programate pentru această săptămână. De asemenea, în cursul serii de marți, memoria fotbalistului a fost cinstită printr-un minut de reculegere pe stadioanele din întreaga Europă.

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De la nivelul clubului CD Tenerife s-a decis instituirea a șase zile de doliu oficial. Conducerea a anunțat că sâmbătă va fi organizat un moment solemn de omagiu pe stadionul propriu, alături de suporteri. Totodată, foștii coechipieri, tehnicienii, staff-ul și reprezentanții conducerii vor fi prezenți la ceremonia funerară de la Navahermosa, localitate situată în provincia Toledo, la sud de Madrid.

Solidaritate între rivali în Insulele Canare

Valul de compasiune a depășit granițele cluburilor direct afectate. Formația Las Palmas, rivală tradițională în Insulele Canare, a comunicat că va purta culorile clubului adversar în meciurile din acest weekend, ca un gest simbolic de solidaritate și omagiu adus regretatului atacant spaniol.

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