Politica Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, despre Călin Georgescu: Este un mare vid care atrage







Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef al spionajului românesc, l-a criticat aspru pe Călin Georgescu. În opinia sa, fostul candidat la președinția României ar reprezenta un „caz clinic”.

Mihai Răzvan Ungureanu a criticat serviciile

Fostul premier a lansat declarații tăioase legate de activitatea serviciilor. El a menționat că acestea nu ar fi trebuit să păstreze tăcerea în privința candidatului favorit al românilor.

El l-a descris ca fiind „un caz clinic” și a subliniat că discursul său ar putea fi „definit după manualele moderne de psihiatrie”.

„Există o tăcere detrimentală. Ea este croită împotriva așteptărilor noastre. E sentimentul îngrijorător că toată lumea a fost luată prin surprindere”, a afirmat fostul premier.

Despre trecutul fostului candidat la prezidențiale

Mihai Răzvan Ungureanu a vorbit și despre trecutul lui Călin Georgescu, amintind că acesta nu este străin de politică. Conform fostului șef al spionajului, el a „o carieră destul de stranie”, având în vedere că a ocupat mai multe funcții.

Fostul premier a precizat că Tăriceanu l-a lăsat să se ocupe de administrarea unei strategii deNdezvoltare durabilă a României.

„El, pentru mine, este un caz clinic. Are un discurs care se poate defini după manualele moderne de psihiatrie. Are suferințe care se accentuează pe măsura trecerii timpului”. În opinia sa, el are „un discurs care este un talmeș-balmeș de aberații, citate anapoda, protocronisme și minciuni”.

Mihai Răzvan Ungureanu, despre „ascensiunea” lui Călin Georgescu

Potrivit fostului șef al SIE,fostul candidat la prezidențiale a ocupat funcția de consilier onorific al ministrului Mircea Geoană.

De altfel, el a continuat șirul criticilor, arătând că Georgescu este susținut și de importante figuri publice.

„Cetățeanul acesta este turnesolul care scoate la iveală modul în care se raportează guvernanții, personalul serviciilor secrete, universitarii la această realitate. Este un mare vid care atrage.”, a mai spus fostul premier.

„Pericol public”

În plus, fostul șef al spionajului a catalogat discursul candidatului favorit al românilor ca fiind „de o incultură crasă” și „toxic”. Potrivit acestuia, lupta sa pentru cea mai înaltă este un semn al discurs „toxic” își caută loc la Putere și este un semn al „falimentului educațional”.

„În tăcerea sa, guvernul simte în spate răsuflarea rece a unui monstru. E discursul unui monstru care se auto-asumă puternic, răzbate în societate și caută ecou. Are ecou.”, a mai spus el pentru Hotnews.

La rândul său, Călin Georgescu a lansat noi atacuri la adresa aleșilor, după furtul pieselor dacice. El a cerut demisia miniștrilor de la Externe și Cultură, menționând că aceștia sunt responsabili pentru această lovitură adusă României.