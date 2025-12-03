Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit la vârsta de 86 de ani

Rodica Stănoiu, profesor universitar și ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase între 2000 și 2004, a decedat la vârsta de 86 de ani. Cariera ei a cuprins funcții academice, activitate parlamentară și studii internaționale în criminologie și drept comparat.

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Rodica Stănoiu a fost una dintre personalitățile publice cunoscute ale justiției românești în anii 2000, îmbinând activitatea academică cu funcții importante în administrația publică și în Parlament.

Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. Parcursul ei profesional a inclus studii postuniversitare realizate în două centre internaționale importante. În anii 1969 și 1982, a urmat cursuri la Școala de Criminologie a Universității din Montréal și la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975 a obținut titlul de doctor în drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, una dintre instituțiile de referință în cercetarea juridică din România. Activitatea academică a inclus și un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, desfășurat în anul 1994.

Cariera academică a Rodicăi Stănoiu s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii. Între 1995 și 2005, a fost profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași poziție la Universitatea „Dimitrie Cantemir”. Activitatea sa universitară a acoperit domeniile dreptului, criminologiei și politicilor juridice.

În 1996, Rodica Stănoiu a devenit senator în Parlamentul României, funcție pe care a deținut-o timp de trei mandate consecutive. Activitatea sa parlamentară a fost dublată de una dintre cele mai importante funcții din cariera sa publică: între anii 2000 și 2004 a ocupat funcția de ministru al Justiției în guvernul condus de premierul Adrian Năstase.

În această perioadă, Stănoiu a deținut un rol semnificativ în gestionarea politicilor din domeniul justiției, în contextul reformelor legislative și instituționale specifice începutului anilor 2000.