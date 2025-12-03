Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a murit la vârsta de 86 de ani
Rodica Stănoiu, profesor universitar și ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase între 2000 și 2004, a decedat la vârsta de 86 de ani. Cariera ei a cuprins funcții academice, activitate parlamentară și studii internaționale în criminologie și drept comparat.
Cine a fost Rodica Stănoiu
Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Rodica Stănoiu a fost una dintre personalitățile publice cunoscute ale justiției românești în anii 2000, îmbinând activitatea academică cu funcții importante în administrația publică și în Parlament.
Formarea academică și specializările internaționale
Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. Parcursul ei profesional a inclus studii postuniversitare realizate în două centre internaționale importante. În anii 1969 și 1982, a urmat cursuri la Școala de Criminologie a Universității din Montréal și la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.
În 1975 a obținut titlul de doctor în drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, una dintre instituțiile de referință în cercetarea juridică din România. Activitatea academică a inclus și un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, desfășurat în anul 1994.
Activitatea universitară a Rodicăi Stănoiu
Cariera academică a Rodicăi Stănoiu s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii. Între 1995 și 2005, a fost profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași poziție la Universitatea „Dimitrie Cantemir”. Activitatea sa universitară a acoperit domeniile dreptului, criminologiei și politicilor juridice.
Parcursul politic și funcțiile publice
În 1996, Rodica Stănoiu a devenit senator în Parlamentul României, funcție pe care a deținut-o timp de trei mandate consecutive. Activitatea sa parlamentară a fost dublată de una dintre cele mai importante funcții din cariera sa publică: între anii 2000 și 2004 a ocupat funcția de ministru al Justiției în guvernul condus de premierul Adrian Năstase.
În această perioadă, Stănoiu a deținut un rol semnificativ în gestionarea politicilor din domeniul justiției, în contextul reformelor legislative și instituționale specifice începutului anilor 2000.
