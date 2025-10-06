Viaceslav Leontiev, legenda „Pravda”, găsit mort sub ferestrele blocului său la Moscova

Viaceslav Leontiev, fostul director al renumitei edituri sovietice „Pravda” (tradus „Adevărul”), a fost găsit fără suflare sub ferestrele blocului în care locuia. Bărbatul, în vârstă de 87 de ani, ar fi recurs la un gest extrem în urma unui șoc nervos, potrivit informațiilor din anchetă. „Leontiev a murit în seara zilei de 4 octombrie. Preliminar, cauza decesului este sinuciderea pe fondul unui șoc nervos”, a afirmat o sursă apropiată cazului, citată de TASS.

Trupul bărbatului de 87 de ani a fost găsit sub ferestrele blocului în care locuia, pe strada Molodogvardeyskaya, în vestul Moscovei. Ancheta preliminară arată că Viaceslav Leontiev locuia la etajul șase, iar pe corpul său nu au fost descoperite urme de violență, ceea ce exclude varianta unei crime.

Viaceslav Leontiev și-a început cariera la editura „Pravda” în 1971, ca adjunct al șefului departamentului de producție. În 1984, a devenit director general al instituției, funcție pe care a deținut-o până la transformarea acesteia în întreprinderea de stat FGUP „Presa”.

De-a lungul carierei, a fost inclus în lista personalităților importante din industria editorială, publicată de Marquis Who’s Who.

Jurnalistul rus aflat în exil, Andrei Malghin, a comentat cazul, spunând că Leontiev „știa multe despre banii Partidului” și era cunoscut ca un „milionar discret”.

Moartea lui Viaceslav Leontiev a avut loc la doar câteva zile după dispariția unui alt nume marcant al presei sovietice și ruse. Pe 29 septembrie, scriitorul și jurnalistul Vitalii Korotici, fost redactor-șef al revistei „Ogoniok”, a murit la Moscova, la vârsta de 89 de ani.

Vitalii Korotici a fost înmormântat la cimitirul Nikolo-Arhanghelsk, din Moscova.