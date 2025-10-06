Flota fantomă a Rusiei poluează apele europene sub ochii autorităților. Investigație Politico

Mai multe nave asociate Federației Ruse continuă să transporte petrol în apropierea coastelor europene, ignorând complet sancțiunile impuse de Occident. Acest fenomen „demonstrează eșecul Europei de a ține sub control așa-numita flotă-fantomă a Moscovei”, care operează nestingherită în apele Uniunii Europene, arată o investigație realizată de publicația Politico.

În plus, investigația arată că cel puțin cinci petroliere controlate de armata rusă au provocat scurgeri de petrol în ultimele 12 luni, contaminând zone maritime aflate în apropierea continentului. Două dintre aceste nave se aflau deja pe lista sancțiunilor impuse de guvernul britanic, însă au continuat să navigheze liber, ocolind sistemele de monitorizare și control ale autorităților europene.

Potrivit sursei citate, concluziile investigației se sprijină pe imagini din satelit furnizate de organizația SkyTruth, corelate cu date de transport maritim analizate de platforma Kpler.

Aceste informații scot în evidență dificultățile majore cu care se confruntă guvernele occidentale în încercarea de a controla exporturile de petrol ale Rusiei și de a reduce pericolul unui posibil dezastru ecologic în apele europene.

Ministrul leton al Energiei, Kaspars Melnis, a declarat pentru publicație:

„Suntem destul de norocoși, în acest moment, că nu s-a produs încă o catastrofă ecologică.”

Statele europene au reacționat prin sancționarea unor petroliere specifice. Comisia Europeană a adăugat pe lista de interdicții 444 de nave, cărora le este acum interzis accesul în porturile Uniunii Europene, precum și utilizarea serviciilor maritime oferite de companii occidentale.

În paralel, Grupul celor Șapte (G7) a introdus în 2022 o limită de preț pentru exporturile de petrol ale Rusiei, având în vedere că aceste vânzări constituie aproximativ 25% din bugetul federal al Moscovei. Cu toate acestea, Rusia a reușit să eludeze sancțiunile prin utilizarea unei flote extinse de petroliere, în mare parte asigurate prin companii obscure și operate prin structuri de proprietate greu de urmărit.

Așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei numără aproximativ 1.300 de nave, multe dintre ele fiind responsabile pentru deversări masive de petrol și pentru afectarea infrastructurii submarine critice, arată investigațiile recente.

Aceste petroliere operează adesea în condiții tehnice precare, crescând riscul de accidente și coliziuni maritime, iar lipsa clarității privind proprietarii reali face imposibilă tragerea lor la răspundere pentru eventualele incidente. În plus, din cauza sancțiunilor occidentale, majoritatea sunt subasigurate, ceea ce amplifică riscurile financiare și ecologice.

Pentru a ilustra gravitatea situației, Centrul de Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat estimează că o singură scurgere majoră de petrol provocată de un astfel de vas ar putea genera costuri de până la 1,4 miliarde de euro pentru operațiunile de curățare — o sumă ce ar urma să fie suportată de contribuabilii europeni, în cazul în care nava responsabilă nu ar putea fi identificată.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Marii Britanii a condamnat ferm activitatea flotei petroliere operate de Moscova, afirmând că „flota din umbră este încercarea disperată și periculoasă a președintelui rus Vladimir Putin de a se agăța de profiturile sale din petrol și de a polua marea între timp”.

Oficialul britanic a subliniat că liderul de la Kremlin „folosește nave care ignoră standardele de siguranță de bază, crescând riscul unor deversări catastrofale de petrol”, ceea ce pune în pericol ecosistemele maritime europene.

Într-o reacție separată, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că „șefii militari europeni și NATO vor dezvolta noi acțiuni comune în următoarele săptămâni”, având ca scop „împiedicarea navelor suspecte” de a pătrunde în apele teritoriale ale Uniunii Europene.