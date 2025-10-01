Anchetă în Franța: Petrolier din flota fantomă rusă, suspectat că ar fi implicat în incidentele din Danemarca

Parchetul din Brest a anunțat miercuri că a deschis o anchetă, după ce Marina franceză a semnalat un petrolier în largul parcului eolian Saint-Nazaire, suspectat de implicare în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian din Danemarca. „Având în vedere că s-a deschis o anchetă, nu putem comunica cu privire la acest caz”, a anunțat Prefectura Maritimă a Atlanticului, pentru AFP.

Petrolierul, denumit „Pushpa” sau „Boracay” și aflat sub pavilionul Beninului, este suspectat că ar fi implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian din Danemarca, potrivit site-ului The Maritime Executive.

Prefectura Maritimă a Atlanticului a declarat pentru AFP că a sesizat recent procurorul Republicii din Brest în legătură cu nava Boracay, „suspectată de comiterea unei infracțiuni”.

Maritime security under scrutiny in Denmark Drone incursions prompt tightening of airspace and UAV rules as authorities investigate potential launch platforms at sea. Meanwhile, the crude oil tanker #Pushpa (IMO 9332810) emerges as a high-risk vessel. French authorities are… pic.twitter.com/jedxJxXpYq — MarineTraffic (@MarineTraffic) October 1, 2025

În urma sesizării, procurorul din Brest, Stéphane Kellenberger, a confirmat pentru AFP că a deschis o anchetă privind „neprezentarea dovezii naționalității sau pavilionului navei” și „refuzul de a se supune”.

„Investigaţiile şi actele utile au fost încredinţate de către mine, prin co-sesizare, Secţiei de Cercetări a Jandarmeriei Maritime şi Grupului Jandarmeriei Maritime la Atlantic”, a spus acesta, fără să mai dea alte detalii.

Nava face parte din flota fantomă a Rusiei, folosită pentru a evita sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol, potrivit The Maritime Executive.

Petrolierul a plecat din portul rusesc Primorsk pe 20 septembrie și trebuia să ajungă la Vadinar, în nord-vestul Indiei, pe 20 octombrie, însă de câteva zile se află ancorat lângă parcul eolian Saint-Nazaire, potrivit site-ului Marine Traffic. Semnalările recente de drone în mai multe zone ale Danemarcei au dus la închiderea unor aeroporturi, inclusiv a celui din Copenhaga, cel mai mare din Europa de Nord.

„Flota fantomă” este formată din sute de petroliere vechi, multe dintre ele fără asigurare. Aceste nave navighează de obicei sub pavilion străin și au un grad redus de transparență, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autorități, potrivit The Kyiv Independent.