Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani

Republica Moldova. La aproape un an de la moartea Andreei, singurul copil al interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, soţia sa vine pentru a doua oară cu dezvăluiri şocante. Diana Cuciuc a declarat public că fiicei sale i-au fost puse droguri în pahar la petrecerea după Balul bobocilor.

Cu o săptămână în urmă, Diana Cuciuc a scris pe reţele că fiica sa a fost otrăvită. S-a întâmplat după ce Cristi Botgros a ajuns în spital, în stare gravă, din cauza unei supradoze.

„Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinţi, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz!”, a scris Diana Cuciuc pe pagina ei de Facebook.

Diana Cuciuc a scris pe reţele că fiicei sale i-au fost puse droguri în pahar. Din carecauză i s-a făcut rău şi a murit subit.

„Dragi părinți, Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit”, a scris soţia interpretului pe Facebook.

Ulterior, Diana Cuciuc a adăugat un comentariu: "Dacă știa sărmana că criminalul o sai pună DROG in pahar, nu pleca la sărbătoarea Balul bobocilor".

Diana Cuciuc a venit cu un îndemn pentru părinţi, ca să aibă grijă de copiii lor. „Vă rog din suflet: vorbiți cu copiii voștri. Avertizați-i despre acest pericol. Spuneți-le să fie atenți la ce beau, cu cine ies, în ce anturaj se află. Spuneți-le să nu accepte nimic de la necunoscuți și să aibă curaj să spună „nu”.

Noi, părinții, nu putem fi mereu lângă ei, dar putem să le lăsăm în suflet vocea noastră, care să-i oprească în clipa pericolului.

Să nu mai moară niciun copil din Moldova din cauza nepăsării sau a răului ascuns în jurul lor. Să fim uniți, să ne ocrotim copiii și să nu lăsăm această tragedie să se mai repete. Cu durere, dar și cu speranță, o mamă care a pierdut totul, dar care vrea să salveze alte vieți”, a scris Diana Cuciuc.

Fiica lui Igor Cuciuc, Andreea Cuciuc, a murit subit, iar cauza oficială anunțată inițial a fost stop cardiac pe fondul unui viciu congenital (o problemă cardiacă din naștere). Tragedia a avut loc într-un local din sectorul Botanica al Chișinăului, unde Andreea se afla împreună cu colegii după Balul Bobocilor. Potrivit relatărilor, tânăra s-a simțit brusc rău, a leșinat și a fost scoasă afară de prietenele sale.

Medicii au încercat aproape o oră să o resusciteze, dar fără succes.

De la dispariția Andreei, familia a încercat să facă față pierderii, dar lipsa unor răspunsuri clare le-a amplificat suferința. Igor a fost surprins de mai multe ori la mormântul fiicei sale, lăsând flori și atingând fotografia acesteia cu lacrimi în ochi.