Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită

Soția lui Igor Cuciuc, Diana, a ridicat recent întrebări serioase legate de moartea fiicei lor, Andreea Cuciuc, la un an de la tragedie. Ea susține că există motive să creadă că fiica lor nu a murit din cauze naturale și că ar putea fi vorba de o acțiune criminală.

„Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinţi, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz!”, a declarat Diana, soția artistului.

Artistul de muzică populară Igor Cuciuc nu poate accepta ideea că fiica sa ar fi suferit un stop cardiac provocat de un viciu congenital. Într-un mesaj, el a transmis: „Îmi arde sufletul ca focul după floarea mea! Doar rugăciunea și Dumnezeu le vede pe toate, să ne încredem în El!”.

De la dispariția Andreei, familia a încercat să facă față pierderii, dar lipsa unor răspunsuri clare le-a amplificat suferința. Igor a fost surprins de mai multe ori la mormântul fiicei sale, lăsând flori și atingând fotografia acesteia cu lacrimi în ochi, potrivit RTV.

„Dorul ne arde ca un foc. Nu m-am gândit la despărțire… Sunt sigur că nu ai vrut să ne lași, scumpa noastră Andreea! Tare suntem distruși fără tine. Doamne, ajută-ne, mare este mila Ta”, a transmis el.

Diana și Igor insistă că nu se pot mulțumi cu explicațiile oficiale și speră ca justiția să clarifice circumstanțele morții fiicei lor. Ei continuă să se roage zi și noapte, sperând ca adevărul să iasă la iveală.

„Noi ne rugăm zi și noapte, mergem cu rugăciuni înainte! Doamne, fă lumină! Să le ardă și inimile lor de durere, așa cum ne doare sufletul și pe noi! Să fie pedepsit duşmanul!”.

Fiica lui Igor Cuciuc, Andreea Cuciuc, a murit subit, iar cauza oficială anunțată inițial a fost stop cardiac pe fondul unui viciu congenital (o problemă cardiacă din naștere). Tragedia a avut loc într-un local din sectorul Botanica al Chișinăului, unde Andreea se afla împreună cu prietenele sale după Balul Bobocilor. Potrivit relatărilor, tânăra s-a simțit brusc rău, a leșinat și a fost scoasă afară de prietenele sale.