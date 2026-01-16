Fosta soție a lui Costel Alexe, vilă nouă în plin proces de corupție

Raluca Alexe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a achiziționat în vara anului 2024 o proprietate situată pe strada Săvescu din cartierul Sărărie, în valoare de 170.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Reporteris.

Tranzacția a inclus trei clădiri și un teren măsurat la 583 mp, iar plata s-a efectuat integral, în patru tranșe, din „surse proprii ale cumpărătoarei”, fără niciun credit bancar.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat pe 15 august 2024 cu Elena Balios, iar tranzacția a fost finalizată între lunile iunie și octombrie, Raluca Alexe efectuând atât plăți în numerar, cât și viramente bancare. Proprietatea se află la câțiva pași de Biserica Vulpe și de centrul medical Arcadia, într-o zonă care contrastează cu imobilele de lux din Gangnam.

Un indiciu asupra planurilor de modernizare a proprietății îl oferă certificatul de urbanism obținut în noiembrie 2025. Documentul, emis de Primăria Iași, permite reconstruirea și supraetajarea celor trei imobile existente, menținând însă amprenta la sol, și reabilitarea gardului. Până în prezent, nu au fost demarate lucrările, iar autoritățile nu au emis alte documente urbanistice suplimentare.

Raluca Alexe a fost implicată anterior în asociația Help People and Nature (HPN), prin intermediul căreia produsele primite ca mită de fostul ministru Costel Alexe, actual președinte al CJ Iași, au ajuns la grădina Zoo a familiei, operată prin societatea Corporex.

În prezent, procesul de corupție în care sunt inculpați Costel și Raluca Alexe, alături de frații politicianului, pentru săvârșirea unor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, se află pe rolul Curții Supreme, următorul termen fiind programat pe 3 februarie 2026.

Noua proprietate are un teren generos, iar valoarea ei principală este considerată terenul, nu construcțiile vechi. Raluca Alexe intenționează să ridice o vilă modernă, conform certificatului de urbanism, ocolind necesitatea unui PUZ complex și costisitor.

Investiția se înscrie într-un context mai larg al averii imobiliare acumulate de familia Alexe, care include mai multe proprietăți în Aroneanu, Sculeni și Bârnova. Valorile acestora ridică semne de întrebare în raport cu veniturile oficiale ale membrilor familiei, în timp ce dosarele penale în care sunt implicați continuă să fie judecate la Înalta Curte de Casație și Justiție.