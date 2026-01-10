Actualitate

Cine este fostul militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Partenera lui de viață este româncă

Cine este fostul militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Partenera lui de viață este româncăsoldați NATO / sursa foto: dreamstime.com
Un fost militar american, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit mort într-un apartament din orașul Otopeni, județul Ilfov, potrivit știripesurse. Decesul lui David Lee Heeling a fost constatat de echipajele medicale sosite la fața locului, însă, până în acest moment, cauza exactă a morții nu a fost stabilită oficial. Cazul este investigat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov.

Un fost militar american, găsit mort în Otopeni

Autoritățile au fost alertate miercuri, după ce bărbatul nu a mai putut fi contactat de membrii familiei sale. Fiica acestuia, aflată în străinătate, a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu tatăl său, fără succes. Îngrijorată, aceasta a sunat-o pe partenera de viață a lui David Lee Heeling, o femeie de cetățenie română, care locuia împreună cu el în apartamentul din Otopeni.

Crimă

Crimă. Sursa foto iStock

Ajunsă la locuință și constatând că bărbatul nu răspunde, femeia a apelat serviciul de urgență 112. Un echipaj medical a intervenit rapid, însă manevrele de resuscitare nu au mai avut efect, fiind declarat decesul la fața locului.

Ar fi fumat și consumat alcool

În urma verificărilor efectuate în apartament, anchetatorii au descoperit mai multe tipuri de medicamente, unele dintre ele fără prescripție medicală. Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul avea antecedente medicale, fiind cunoscut cu afecțiuni cardiace.

De asemenea, potrivit declarațiilor persoanelor care l-au cunoscut, David Lee Heeling fuma și consuma alcool în mod frecvent, factori care ar fi putut contribui la degradarea stării sale de sănătate.

Examinarea preliminară a corpului nu a evidențiat leziuni care să ridice suspiciuni de violență sau intervenție externă. De asemenea, în locuință nu au fost identificate urme de răvășire sau indicii care să sugereze o faptă penală.

Își căuta un loc de muncă în România

În acest context, anchetatorii tratează cazul ca pe un deces survenit din cauze medicale, însă așteaptă rezultatele analizelor toxicologice pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții.

David Lee Heeling a avut o carieră militară îndelungată, participând la misiuni în mai multe zone de conflict la nivel internațional. După încheierea activității militare, acesta a ajuns în România, unde și-a stabilit reședința. Aici a cunoscut-o pe actuala sa parteneră, angajată a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Potrivit informațiilor disponibile, în ultima perioadă, fostul militar făcuse demersuri pentru a obține un loc de muncă în România, intenționând să rămână pe termen lung în țară. Ancheta continuă, iar concluziile finale vor fi formulate după finalizarea tuturor procedurilor medico-legale.

13:14 - Cine este fostul militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Partenera lui de viață este româncă
