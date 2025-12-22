Social

Militar din Deva, găsit mort în unitate. S-a împușcat în cap cu arma din dotare

Militar din Deva, găsit mort în unitate. S-a împușcat în cap cu arma din dotarepoliția, la locul crimei / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un militar cu gradul de sergent, în vârstă de 23 de ani,  a fost găsit fără suflare în toaleta Unității Militare 01794 din municipiul Deva, județul Hunedoara. Sergentul s-ar fi împușcat în cap cu arma din dotare, modelul Carpați, iar Parchetul Militar Timișoara a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

Parchetul Militar Timișoara anchetează moartea unui soldat care s-ar fi împușcat cu arma din dotare

Procurorii militari au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru ucidere din culpă, după ce un sergent de la o unitate militară din Deva s-a împușcat mortal. Militarul se afla în serviciu de pază în momentul producerii incidentului.

Primele date arată că acesta a suferit o plagă prin împușcare, arma folosită fiind un pistol din dotare, model Carpați. Anchetatorii au luat în cazul ipoteza unei sinucideri.

Sergentul a fost găsit de un coleg din unitate

În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, în jurul orei 7.50, sergentul Silvășan Alin, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit decedat în baia corpului de pază al Unității Militare 01794 din Deva, întins pe spate, în fața vasului de toaletă, se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchetul Militar Timişoara.

Armată

Armată. Sursă foto: Freepik

Pistolul Carpați, calibrul 7.65, din dotarea subofițerului, a fost descoperit în vasul de toaletă, iar în apropiere un tub cartuș. La fața locului a intervenit o ambulanță,  însă medicul a declarat decesul sergentului la ora 8.15.

Parchetul Militar anchetează decesul sergentului de la Batalionul 53 Geniu "Scorilo"

Tragedia a avut loc la Unitatea Militară 01794 Deva, situată pe strada Mihai Eminescu. Ancheta este în desfășurare, fiind efectuate cercetări la fața locului, audieri ale persoanelor care au interacționat cu victima și autopsia medico-legală.

Potrivit procedurilor legale, cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, care urmează să desfășoare cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    22 decembrie 2025 la 21:24

    Cred ca e singurul care a reusit sa ocheasca ceva cu un Carpati.

