Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Chișinău chiar de Ziua Poliției. Șefii și polițistul care a tras, demiși. Video

Republica Moldova. Aproximativ 30 de focuri de armă ar fi fost trase în noaptea de 18 spre 19 decembrie, chiar de Ziua Poliției Naționale, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, a declarat deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Potrivit acestuia, incidentul ar fi avut loc după o petrecere organizată de conducerea poliției, iar amploarea evenimentului ar fi fost ulterior minimalizată de autorități.

Declarațiile deputatului vin în contextul în care Inspectoratul General al Poliției (IGP) confirmă că au fost trase focuri de armă în incinta inspectoratului, însă vorbește despre un număr mult mai mic de cartușe și respinge existența unui conflict violent.

Potrivit lui Vasile Costiuc, incidentul ar fi pornit după ce mai mulți șefi din poliție au sărbătorit Ziua Poliției într-un local de pe strada Alecsandri, după festivitățile oficiale desfășurate la Palatul Național.

„Șefii din poliție au mers să sărbătorească. După Palatul Național, au plecat într-un local de pe strada Alecsandri. Acolo s-au luat la bătaie șeful Poliției Criminale de la Inspectoratul de Poliție Centru cu un alt cetățean. Pentru că bătaia nu putea fi liniștită, a fost chemat 112, au venit poliția și SIS-ul”, a declarat Costiuc.

Deputatul susține că, ulterior, persoanele implicate ar fi fost duse la Inspectoratul de Poliție Centru, pentru a calma situația. Potrivit acestuia, în jurul orei trei dimineața, unul dintre polițiști ar fi deschis focul în interiorul clădirii.

„Credeți sau nu, pe la ora trei de noapte, unul dintre ei s-a apucat să tragă cu arma. A tras de 30 de ori. La etajele superioare era ca în filmele de acțiune. Se trăgea ca în Vestul Sălbatic. Zeci de gloanțe. Cu asta ar trebui să se ocupe poliția”, a mai afirmat Costiuc.

Vasile Costiuc susține că a documentat personal presupusele urme ale incidentului și afirmă că în sediul inspectoratului ar fi vizibile urme de gloanțe, inclusiv în sala de așteptare.

„Am făcut poze. Sunt urme de gloanțe. Mai mult ca sigur s-a încercat vopsirea lor. Am întrebat dacă informația operativă despre tragerile de foc este adevărată. Răspunsul a fost că nu sunt cunoscute detalii și că cazul este instrumentat de Procuratură”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, lipsa unei comunicări oficiale și implicarea Procuraturii ar confirma gravitatea incidentului.

„Nimeni nu știe dacă cineva a fost suspendat. Nimeni nu știe nimic. Faptul că se instrumentează de Procuratură confirmă că ceea ce spunem este adevărat. Este extrem de grav”, a mai spus Costiuc.

Între timp, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, precum și un polițist, au fost demiși, în urma incidentului produs la finele săptămânii trecute. Totodată, a fost dispusă o anchetă de serviciu.

Cazul este cercetat și de procurori, pentru a exclude eventuale tentative de mușamalizare a faptelor.

Într-o reacție oficială, Inspectoratul General al Poliției a respins versiunea potrivit căreia ar fi fost trase zeci de focuri de armă și a oferit o explicație diferită a incidentului.

Instituția mai subliniază că, la momentul incidentului, în sediu nu au avut loc conflicte între angajați sau persoane civile, iar tragerile nu ar fi fost rezultatul unei altercații.

Potrivit IGP, arma din care au fost trase focurile urmează să fie supusă unei expertize balistice, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Ancheta procurorilor și verificările interne ale Poliției sunt în desfășurare, iar autoritățile anunță că vor reveni cu informații oficiale pe măsură ce investigațiile avansează.