Florin Cîţu atrage atenţia: Dacă lucrurile merg prost, putem să tragem şi frâna de mână. „Vreau să le mulţumesc românilor. Împreună am trecut printr-un an dificil. Împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat. Vreau să le mulţumesc pentru că au înţeles că avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr-record de persoane vaccinare, 120.000.

Campania continuă. Românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea, dar în această seară sunt foarte fericit să fiu la acest spectacol, eveniment-pilot. Ştiţi foarte bine că de la 1 iunie vom da drumul la mai multe evenimente, cu anumite reglementări.

România, un exemplu în UE

Dar începând de azi este primul pas pentru revenirea la normalitate. Este un pas important şi România cred că este prima ţară din Uniunea Europeană care îl face datorită românilor, pentru că românii au înţeles să se vaccineze”, a declarat liderul Guvernului României.

Mai departe, prim-ministrul a răspuns întrebărilor adresate de jurnalişti:

„ – La locul de muncă, acolo unde sunt doar persoane vaccinate, cu mască sau fără?

– Încă nu este o decizie clară în acest moment. După 1 iunie vom lua această decizie.

– Există o decizie în Hotărârea de Guvern publicată aseară…

– Ştiu foarte bine. Nu Hotărâre de Guvern, ci ordinul ministrului Sănătăţii. Cred că este o decizie luată înainte de a o analiza foarte bine. De la 1 iunie vom discuta asta.

– Ordinul a fost publicat aseară în Monitorul Oficial… A fost schimbat, deja, acest ordin?

– Eu cred că se va schimba acest ordin…

Florin Cîţu atrage atenţia

– Deci la locul de muncă, cu siguranţă vom merge cu mască?

– Deocamdată, cu mască la locul de muncă, la interior. Acest ordin va fi modificat. După 1 iunie discutăm despre alte măsuri.

– A fost o scăpare, domnule ministru?

– Este posibil.

– Referitor la HG privind prelungirea stării de urgenţă, domnule premier… Se scrie doar despre persoanele care sunt vaccinate cu a doua doză şi despre 10 zile de la rapel. Ce se întâmplă cu cei care se vaccinează cu Johnson & Johnson , unde este o singură doză)

– Şi acolo este o anumite perioadă după…

– Nu este prevăzută în HG…

– Dacă este o scăpare, vom modifica HG pentru Johnson & Johnson. Le-am spus, dacă lucrurile nu merg aşa cum le-am spus, putem să tragem şi frâna de mână.” La piesa „Dineu cu proști” de TNB a fost permis accesul doar pentru persoanele vaccinate împotriva Covid-19.