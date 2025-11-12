Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Râde mereu la ele

International

Sursa foto:facebook
Papa Leon al XIV-lea, primul Suveran Pontificat originar din Statele Unite, și-a făcut publice preferințele cinematografice într-o audiență specială organizată la Vatican, care a reunit vedete de la Hollywood și regizori distincți cu premii Oscar. Evenimentul, care face parte din seria manifestărilor dedicate „Anului Sfânt” al Bisericii Catolice, a avut loc la Palatul Apostolic.

Ce filme preferă Papa Leon al XIV-lea

Într-o înregistrare video transmisă de Vatican, Papa a povestit despre cele patru filme care l-au impresionat de-a lungul vieții. Printre acestea se numără clasicul american „It’s a Wonderful Life” (1946), regizat de Frank Capra și interpretat de James Stewart, în care un înger vine să ajute un tată de familie copleșit de probleme.

Două comedii i-au atras atenția

Suveranul Pontif a menționat, de asemenea, comedia muzicală clasică „The Sound of Music” (1965) a lui Robert Wise, cu Julie Andrews, drama familială „Ordinary People” (1980), regizată de Robert Redford, și celebra comedie dramatică italiană „La vita è bella” (1997), semnată de Roberto Benigni, care explorează viața unei familii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Vaticanului, Papa Leon al XIV-lea a ales aceste filme pentru că sunt „cele care îi sunt cele mai dragi”, evidențiind atât valoarea lor artistică, cât și mesajele umane pe care le transmit.

Eveniment important la Vatican

Evenimentul de sâmbătă se anunță a fi unul de mare amploare, urmând să adune vedete de cinema precum Monica Bellucci, Cate Blanchett, Chris Pine și Viggo Mortensen. De asemenea, regizori de renume mondial, printre care Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller și Stéphane Brizé, sunt invitați să participe.

Papa, în vârstă de 70 de ani, a declarat că intenționează să „aprofundeze dialogul cu lumea cinematografiei (...), explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică o oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, potrivit comunicatului oficial al Vaticanului.

