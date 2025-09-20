Filme de văzut în doi: selecția Netflix pentru iubitorii de romantism

Netflix continuă să fie destinația principală pentru iubitorii de filme romantice, oferind o varietate de producții care acoperă toate nuanțele iubirii – de la comedii ușoare la drame emoționante, a anunțat platforma de streaming. Abonații au ocazia să vadă cele mai spectaculoase filme de dragoste.

Un fenomen global, Saiyaara a devenit cel mai vizionat film romantic non-englezesc pe Netflix, depășind producții precum Fall for Me. Povestea urmărește iubirea pasională dintre o cântăreață și o compozitoare talentată, ale căror vieți sunt date peste cap atunci când aceasta din urmă este diagnosticată cu Alzheimer precoce.

Cu o coloană sonoră emoționantă și o chimie remarcabilă între protagoniști, filmul a captivat publicul tânăr din întreaga lume.

Această comedie romantică aduce în prim-plan povestea lui Dawn Blanton, o chelneriță din Texas care visează să studieze arta la Paris.

Din cauza unor dificultăți financiare, ea acceptă să participe la un reality show de întâlniri, crezând că se va desfășura în Franța, doar pentru a descoperi că filmările au loc în Paris, Texas. Cu o poveste plină de umor și momente emoționante, filmul explorează teme precum prietenia și iubirea adevărată.

Pentru cei care caută o combinație între romantism și adrenalină, Heart Eyes oferă o poveste neconvențională. În timpul unei întâlniri romantice, Ally și Jay devin ținta unui criminal mascat cunoscut sub numele de „Heart Eyes”. În mijlocul haosului, cei doi dezvoltă o legătură profundă. Cu o atmosferă de Halloween și o poveste de dragoste neobișnuită, filmul a devenit rapid un favorit al fanilor.

Amy Schumer revine într-o comedie romantică în care joacă rolul unei profesoare care, din gelozie față de prietenele sale însărcinate, decide să poarte un burtieră falsă pentru a părea gravidă.

Această comedie plină de umor explorează teme precum prietenia și presiunile sociale legate de maternitate. Cu o performanță remarcabilă a lui Schumer, filmul a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate titluri de pe Netflix.

Un film care explorează iubirea în vârstă, Our Souls at Night îi are în rolurile principale pe Robert Redford și Jane Fonda. Aceștia joacă rolul a doi vecini care, după pierderea soților lor, dezvoltă o relație platonică profundă. Cu o poveste delicată și interpretări emoționante, filmul este o reflecție asupra iubirii și singurătății în ultimele etape ale vieții.

Bazat pe romanul lui Jennifer Niven, acest film urmărește povestea a doi adolescenți care se confruntă cu traume personale și găsesc alinare unul în celălalt. Cu o poveste emoționantă și interpretări remarcabile ale lui Elle Fanning și Keegan-Michael Key, filmul explorează teme precum sănătatea mintală și iubirea adolescentină.

Această comedie romantică urmărește povestea unei adolescente care se îndrăgostește de fratele cel mai mare al celui mai bun prieten al său. Cu o poveste clasică de iubire adolescentină și momente amuzante, filmul a devenit rapid un favorit al tinerelor.

Un film romantic italian, La Dolce Villa spune povestea unei femei care, după o despărțire, se refugiază într-o vilă italiană unde descoperă iubirea și auto-descoperirea. Cu peisaje pitorești și o poveste de dragoste captivantă, filmul oferă o escapadă romantică în Italia.