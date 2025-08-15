Politica Fifor, atac la Nicușor Dan pentru că a lipsit de la Ziua Marinei







Fostul ministru al apărării Mihai Fifor îl atacă pe președintele Nicușor Dan pentru absența de la ceremoniile Zilei Marinei din Constanța, considerând absența „un gest urât” față de militarii români.

Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, reprezintă un eveniment major pentru Forțele Navale și pentru întreaga Armată Română. Manifestările centrale au loc tradițional la Constanța și reunesc oficialități, reprezentanți ai conducerii statului, militari activi, veterani și publicul larg.

Anul acesta, ceremoniile au avut loc pe fondul tensiunilor din regiunea Mării Negre, generate de conflictul deschis din apropierea granițelor României și de importanța strategică a țării ca membru NATO pe flancul estic.

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a scris pe pagina sa de Facebook că absența președintelui Nicușor Dan de la manifestările de la Constanța este un „gest urât”.

„Nu îmi amintesc ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu știu unde este și ce face președintele abia ales al României, dar știu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi”, a scris Mihai Fifor.

Acesta susține că prezența președintelui este cu atât mai importantă în actualul context geopolitic: „Într-un moment în care la Marea Neagră se desfășoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare și apărare al flancului estic al NATO, absența comandantului suprem nu este doar o greșeală de agendă, ci un gest urât, care se vede și se simte. Un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români.”

În mesajul său, Mihai Fifor a vorbit despre sacrificiile militarilor români, atât în țară, cât și în misiunile internaționale: „Această armată este alcătuită din bărbați și femei care și-au pus viața în pericol în misiuni internaționale și din militari români care și-au dat viața în teatrele de operații, oameni care, alături de aliați, asigură zi de zi securitatea României și apărarea Flancului estic al NATO.”

Fostul ministru a adăugat că militarii „sunt cei pe care ar trebui să îi onorăm în fiecare zi a vieții noastre, nu doar la ocazii oficiale. Ei apără țara, ne reprezintă cu demnitate și plătesc, uneori, prețul suprem. Prezența președintelui lângă ei, în astfel de momente, nu este un moft și nici un gest protocolar – este o datorie morală și o obligație de onoare.”

Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremoniile de la Constanța. În schimb, a fost prezent la slujba de Sfânta Maria organizată la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată în apropierea localității sale natale, Făgăraș.

Decizia președintelui României a atras critici din partea opoziției, în condițiile în care Ziua Marinei este una dintre sărbătorile militare cu participare tradițională a șefului statului.