Evenimentul era unul de tradiție. Se ține din 1976. Iar din 2013 era componenta principală a Festivalului Internațional de Teatru de la Oradea (FITO). Peste două săptămâni trebuia să aibă loc ediția a IX-a a FITO. Era un eveniment care făcea săli pline. Acum, Teatrul Regina Maria din Oradea anunță că Festivalul Internațional de Teatru Oradea (FITO) nu va mai avea loc în acest an din cauza lipsei de fonduri.Site-ul destinat festivalului încă numără orele până la debutul evenimentului.

Criza profunda care s-a instaurat în România lovește crunt în cultură. Festivalul Internațional de Teatru Oradea era evenimentul toamnei așteptat tor timpul anului. Pentru câteva zile, atmosfera era de mare festival cu zeci de spectacole și chipurile vedetele afișate peste tot prin centrul orașului. Pengtru a nu dezamăgi publicul, conducerea Teatrul Regina Maria Oradea anunță că își concentrează toate eforturile pe ediția din 2026. Atunci când Festivalul de Teatru Scurt, principala componentă a FITO împlinește 50 de ani.

„Date fiind incertitudinile financiare și provocările organizatorice generate de contextul economic, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, programat inițial în perioada 13–21 septembrie, nu va mai avea loc anul acesta. Toate eforturile depuse pentru pregătirea festivalului vor fi redirecționate însă pentru pregătirea ediției 2026, care se dorește a avea un impact real, cu un program complex și o componentă internațională valoroasă și coerentă. De asemenea, Festivalul de Teatru Scurt, componenta principală a FITO din 2013, va împlini 50 de ani de la prima ediție (1976) în 2026”, au transmis comunicatorii Teatrului Regina Maria.

Pentru a ostoi pofta de spectacole a publicului orădean, unul care face săli pline, conducerea Teatrului Regina Maria anunță că vor fi aduse opt producții ale unor trupe de teatru din țară. Toate spectacolele vor avea loc în afara unei forme festivaliere clasice.

Spectacolele invitate vor fi distribuite pe tot parcursul anului. Prima premieră din această stagiune a Teatrului Regina Maria din Oradea are loc în 16 și 17 septembrie. Chiar când trebuia să debuteze FITo. Se joacă „Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate”, un text contemporan de Andrew Bovell. Pentru a ține publicul aproape, Teatrul Regina Maria propune și o serie de spectacole-lectură.Primul text: „Soțiile bune” de Vlada Olhovskaya. în regia Elvirei Rîmbu. Spectacolul are loc în 6 septembrie, în Foaier Loji.