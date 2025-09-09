Social Fermierii din Dubăsari, sub presiunea noilor bariere impuse de Tiraspol







Republica Moldova. Agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri situate după traseul Camenca–Tiraspol, se confruntă în continuare cu dificultăți majore în activitatea lor. Accesul la pământurile convenite anterior prin mecanisme speciale este îngrădit de bariere noi introduse de așa-numitele autorități de la Tiraspol.

Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, începând cu 2024, fermierilor li se cere prezentarea unor înscrisuri. Acestea trebuie reînnoite anual pentru a putea prelucra terenurile și transporta recoltele. În plus, trecerea produselor agricole prin posturile neautorizate este condiționată de achitarea unor plăți ilegale. Mai mult și a unui procent din valoarea producției, ceea ce reduce competitivitatea și veniturile gospodăriilor.

Noile limitări vizează și utilizarea tehnicii agricole, a semințelor sau a îngrășămintelor, toate supuse unor aprobări suplimentare. Situația este complicată suplimentar de controlul asupra stațiilor de pompare a apei pentru irigații. Lucru care îngreunează accesul la resursele necesare menținerii recoltelor. În aceste condiții, activitatea agricolă devine instabilă și greu de planificat.

Un caz aparte îl constituie împădurirea abuzivă a terenurilor agricole: între 2018 și 2020, peste 80 de hectare ce aparțin primăriei Doroțcaia au fost ocupate ilegal, limitând accesul comunității la resursele destinate producției agricole.

„Toate aceste practici constituie presiuni abuzive asupra fermierilor și afectează direct drepturile fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova. Subiectul rămâne unul prioritar pe agenda de negocieri și va fi monitorizat constant, în vederea apărării dreptului la proprietate și a liberei desfășurări a activităților agrar-economice”, transmite Biroul Politici de Reintegrare.

Fermierii din Dubăsari se confruntă cu aceste impedimente încă din 1998, din cauza posturilor ilegale instalate de autoritățile separatiste. Guvernul de la Chișinău încearcă să rezolve situația prin acordarea de compensații parțiale și prin presiuni diplomatice, însă problema rămâne nerezolvată.

În paralel, agricultorii au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care în 2018 și 2020 a constatat încălcarea drepturilor la proprietate de către Federația Rusă și a dispus achitarea unor prejudicii. Până astăzi, Moscova nu și-a onorat obligațiile stabilite de CtEDO.