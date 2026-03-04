Fenomenele meteo din luna februarie au atins un record care data din 1959. Ce s-a întâmplat în Franța

Luna februarie 2026 a înregistrat în Franța precipitații record, fiind cea mai ploioasă după anul 1959, relatează AFP. Ce alte fenomene meteo s-au mai semnalat, în această perioadă, în Hexagon.

Luna februarie 2026 a stabilit noi repere meteorologice în Franța, fiind cea mai ploioasă după 1959 și a doua cea mai caldă din 1900. Potrivit Meteo France, temperatura medie a lunii a depășit cu 3,6 grade Celsius valoarea de referință 1991-2020. Singura lună februarie mai caldă a fost cea din 1990, când media temperaturilor a fost cu 4 grade Celsius peste normal.

Iarna meteorologică 2026, care include lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026, a fost a patra cea mai caldă din Franța după 1900. Temperatura medie înregistrată a fost de 7,6 grade Celsius, fiind depășită doar de iernile din 2024 (7,8°C), 2016 (8°C) și 2020 (8,2°C).

„În timpul iernii, înregistrarea unor temperaturi ridicate devine tot mai frecventă, un fenomen accentuat de schimbările climatice. Creșterea temperaturilor, cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activitățile umane, se manifestă în Franța mult mai rapid decât media globală", notează Meteo France.

Cantitățile de precipitații au fost neobișnuit de ridicate, cu soluri foarte umede aproape în întreaga țară. Excedentul față de normal a variat între 20% și 70% în jumătatea vestică și în sudul Franței, în timp ce în Occitania și Corsica precipitațiile au fost de două ori mai mari decât media sezonului. În total, au fost emise 50 de zile cu cod portocaliu sau roșu pentru inundații, adică de două ori mai multe decât media ultimilor 20 de ani.

Iarna 2026 se distinge astfel prin combinația de temperaturi ridicate și cantități record de precipitații, generând condiții de umezeală pronunțată și risc crescut de inundații. Specialiștii Meteo France vor continua să monitorizeze evoluția vremii și să furnizeze date actualizate privind temperaturile și ploile din lunile următoare.