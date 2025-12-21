Femeie din Republica Moldova, descoperită fără suflare în Italia

O femeie în vârstă de 38 de ani, din Republica Moldova, a murit, joi, în apartamentul pe care îl avea în centrul istoric al localității Rocca Priora, lângă Roma. Cauzele decesului ridică semne de întrebare, iar autoritățile din peninsulă investighează atât varianta unui accident, cât și pe cea a unei posibile crime, conform rotarianul.com.

Victima se numea Irina Cerbakova și se mutase în Rocca Priora împreună cu partenerul său, tot de origine moldovenească, în urmă cu aproximativ șase luni. Femeia a fost găsită întinsă pe podeaua apartamentului, cu o rană la cap care s-a dovedit a fi fatală. Alerta a fost dată de partenerul ei, care a revenit acasă împreună cu un prieten, după o seară petrecută în oraș, conform presei italiene.

Femeia nu a mai putut să fie salvată de echipajul medical care a ajuns la locul cu pricina. Polițiștii au izolat imediat locuința pentru a ridica probe și a documenta scena morții. Ancheta ia în calcul două scenarii principale: o cădere venită în mod accidental, posibil pe fond medical, sau o agresiune extrem de violentă. Până în acest moment, niciun vecin nu a raportat zgomote sau țipete suspecte.

Partenerul victimei și prietenul acestuia au fost audiați câteva ore pentru a clarifica cronologia evenimentelor. De asemenea, au fost ridicate imaginile camerelor de supraveghere din zonă, care ar putea oferi indicii suplimentare privind deplasările celor implicați sau prezența altor persoane.

Conform informațiilor din anchetă, cei doi bărbați au făcut mai multe drumuri în seara morții Irinei între câteva baruri și locuința acesteia. Ultima întoarcere fiind în jurul orei 22.30, atunci când au descoperit trupul fără suflare. Presa locală a mai notat că femeia decedată și pșartenerui ei erau cunoscuți în comunitate și trăiau într-o stare de vulnerabilitate socială.