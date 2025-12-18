În noaptea de miercuri spre joi, trei persoane, dintre care doi membri ai echipajului unei nave de marfă, și-au pierdut viața în urma unor atacuri cu drone atribuite forțelor ucrainene în zona portului Rostov‑on‑Don și în orașul Bataisk, în sudul regiunii Rostov din Rusia, a anunțat joi autoritatea locală.

Informațiile au fost transmise de guvernatorul regional, Yuri Sliusar, pe canalul său de Telegram.

Evenimentul marchează o nouă escaladare în contextul conflictului în curs dintre Ucraina și Rusia, reflectând utilizarea tot mai frecventă a dronelor în operațiunile militare de ambele părți.

Autoritățile din regiunea Rostov au raportat că atacurile au vizat în mod direct portul comercial al orașului Rostov‑on‑Don, unde o navă de marfă a fost lovită.

În comunicatul publicat de guvernator se precizează că incendiul de pe navă „a fost stins”, după ce a izbucnit în urma atacului.

Guvernatorul regional Yuri Sliusar a declarat pe Telegram că „două dintre persoanele decedate erau membri ai echipajului navei”, iar “trei membri ai echipajului au fost răniți”.

Într‑o zonă separată, în orașul Bataysk, un alt atac cu drone a dus la rănirea a șapte persoane. Potrivit aceluiași anunț oficial, acestea au fost preluate de serviciile medicale pentru tratament.

Autoritățile locale nu au furnizat până în prezent detalii suplimentare despre starea de sănătate a răniților, dar au confirmat implicarea serviciilor de urgență în gestionarea incidentelor.

Declarațiile guvernatorului Yuri Slyusar au fost publicate pe platforma de socializare Telegram, un canal frecvent utilizat pentru comunicări oficiale de autoritățile regionale din Rusia. Aceste mesaje au oferit informațiile principale privind victimele și evoluția situației pe teren.

Evenimentele fac parte dintr‑un context mai larg al confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, care s‑au intensificat în ultimele luni, implicând utilizarea sistematică a dronelor pentru lovituri la distanță, atât asupra infrastructurii militare, cât și civile, în ambele state.

Utilizarea dronelor în proximitatea zonei Rostov, situată relativ aproape de linia frontului, a fost raportată și în alte contexte anterioare ale conflictului, însă incidentele recente arată o creștere a amploarei acestor operațiuni.

Внаслідок атаки безпілотників на Ростовську область загинули 3 людей, ще не менше 10 отримали поранення. Під ударом опинилися Ростов-на-Дону та Батайськ. У ростовському порту спалахнула пожежа на танкері. Сигналу тривоги не було, проте були реактивні дрони, як волають рашисти pic.twitter.com/Rlfx3cxcgP — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) December 18, 2025

Până la momentul publicării acestui material, nu exista o confirmare oficială din partea autorităților de la Kiev privind responsabilitatea directă pentru aceste atacuri.

De asemenea, nu au fost făcute declarații imediate din partea Ministerului rus al Apărării cu privire la amploarea totală a pagubelor materiale sau la respondența militară ulterioară.

Evenimentele din noaptea trecută urmează unei serii de atacuri cu drone în regiunea Rostov, în care au fost vizate orașe și infrastructuri critice, potrivit relatărilor repetate de autorități din zonă. În alte episoade recente, astfel de acțiuni au dus la pierderi umane și materiale în diverse localități situate departe de linia frontului.

Guvernele implicate în conflict își mențin pozițiile publice referitoare la eficacitatea propriilor sisteme de apărare antiaeriană, susținând că au interceptat un număr semnificativ de drone înainte ca acestea să atingă țintele.

Aceste declarații au fost însă parțial independente de rapoartele privind victimele și pagubele raportate de autoritățile locale din regiunea Rostov.

Pe măsură ce situația evoluează, autoritățile locale și instituțiile responsabilie continuă să monitorizeze zonele afectate și să publice date suplimentare privind impactul uman și material al acestor atacuri.