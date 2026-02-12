Femeia din spatele imperiului Ferrero. Maria Franca a murit la 87 de ani

Maria Franca Ferrero, văduva lui Michele Ferrero, patriarhul grupului de cofetărie condus în prezent de fiul său Giovanni, a murit la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din Alba, provincia Cuneo, în nord-vestul Italiei. Informația a fost relatată de presa italiană.

La 19 decembrie 2025, ea fusese numită în unanimitate de Adunarea Extraordinară a Ferrero International președinte onorific pe viață al companiei, potrivit today.it.

Născută la Savigliano, în regiunea Langhe, la 21 ianuarie 1939, Maria Franca Ferrero a urmat cursurile școlii de interpreți din Milano după finalizarea liceului. În 1961, a fost angajată ca traducătoare și interpretă în compania din Alba, societate care avea să se transforme într-o multinațională, potrivit ilsole24ore.com.

Relația cu Michele Ferrero, inventatorul „Supercremei”, produs care avea să devină ulterior bestsellerul mondial Nutella, a început, potrivit relatărilor din presa italiană, cu „dragoste la prima vedere”. Cei doi s-au căsătorit în 1962, iar un an mai târziu s-a născut primul lor fiu, Pietro. Doi ani mai târziu a venit pe lume Giovanni, actualul președinte al grupului.

În prezent, grupul Ferrero deține 36 de fabrici de producție, este prezent în peste 170 de țări și înregistra, la 31 august, o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde de euro și 48.697 de angajați la nivel global.

Pietro Ferrero, fiul cel mare al cuplului, a murit în 2011, în Africa de Sud, din cauza unei boli. În 2015 a decedat și Michele Ferrero, fondatorul grupului.

Potrivit sursei citate, Maria Franca Ferrero și-a continuat activitățile filantropice, pentru care a primit, între altele, premiul Fundației Naționale Italo-Americane din Statele Unite.

În 2024, i-a fost acordat titlul de „Cavaler în grad de mare cruce” pentru meritele aduse Republicii Italiene.

În decembrie, Adunarea Extraordinară a Acționarilor Ferrero International, una dintre cele două societăți holding ale grupului, a modificat statutul companiei și a numit-o pe Maria Franca Ferrero președinte onorific pe viață.

Potrivit unei note citate de presa italiană, numirea reprezintă „o recunoaștere cuvenită și o expresie a recunoștinței profunde pentru cei peste douăzeci și șapte de ani în calitate de director și președinte al companiei, precum și pentru sprijinul și sfaturile sale valoroase alături de soțul său Michele Ferrero, fondatorul grupului, pe o perioadă de peste cincizeci de ani”.

Maria Franca Ferrero îl lasă în urmă pe fiul său Giovanni, pe nurorile Paola și Luisa și cinci nepoți.