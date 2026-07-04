Femeia care i-a schimbat destinul Maiei Morgenstern. Povestea Leicăi, spusă de actriță
- Mădălina Sfrijan
- 4 iulie 2026, 12:37
Maia Morgenstern trece prin momente dificile după pierderea Leicăi, sora fostului său soț, medicul Dumitru Băltățeanu. Actrița și-a amintit cu emoție de femeia care i-a fost aproape și care ar fi avut un rol important în mariajul ei.
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„Să duse și Leica. După multă suferință. Era și bătrână. Demult era bătrână. De când o știu eu era bătrână”, și-a început actrița mesajul.
Maia Morgenstern a mărturisit ca Leica era o femeie harnică, modestă, dar cu o energie aparte.
„Mică, slabă, aprigă, cu pielea arsă de soare și subțire ca pergamentul. Iute și încrețită. De muncă, de necazuri, de griji. (…) Aspră ca viața într-un sat oltenesc. Numai sufletul nu. Sufletul și ochii ăia mici și vii”, a scris Maia Morgenstern.
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Actrița a povestit și un episod care i-a rămas întipărit în memorie: momentul în care Leica a venit cu o rață în traistă și a decis, în stilul ei direct, că urma să fie făcută logodna.
„Gata! Făcurăm verbele! V-adusei și rață! Să face logodna!”, a rememorat Maia Morgenstern vorbele acesteia.
Deși spune că atunci nu a luat totul în serios, lucrurile s-au întâmplat exact cum spusese Leica.
„La urmă a rămas așa! Așa cum zise Leica. Ne-am luat. Și a venit Isadora”, a mai povestit actrița.
Actrița susține că Leica i-a rămas în suflet
Deși a mărturisit că nu mai erau o familie de multă vreme, Maia Morgenstern a lăsat să se vadă cât de puternică a rămas legătura cu Leica. Actrița a povestit cu nostalgie despre amintirile care le-au unit și despre felul aparte de a fi al femeii pe care continuă să o poarte în suflet.
„Nu mai suntem o familie. Nu mai e Leica. Cred că nici nu mai știu cum o cheamă. Poate n-am știut niciodată. Era Leica. Să duse și Leica”, a încheiat actrița.