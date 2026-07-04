Social

Femeia care i-a schimbat destinul Maiei Morgenstern. Povestea Leicăi, spusă de actriță

Comentează știrea
Femeia care i-a schimbat destinul Maiei Morgenstern. Povestea Leicăi, spusă de actrițăMaia Morgenstern. Sursa foto: Facebook/ Maia Morgenstern
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Maia Morgenstern trece prin momente dificile după pierderea Leicăi, sora fostului său soț, medicul Dumitru Băltățeanu. Actrița și-a amintit cu emoție de femeia care i-a fost aproape și care ar fi avut un rol important în mariajul ei.

Maia Morgenstern, amintiri emoționante după moartea fostei sale cumnate

„Să duse și Leica. După multă suferință. Era și bătrână. Demult era bătrână. De când o știu eu era bătrână”, și-a început actrița mesajul.

Maia Morgenstern a mărturisit ca Leica era o femeie harnică, modestă, dar cu o energie aparte.

„Mică, slabă, aprigă, cu pielea arsă de soare și subțire ca pergamentul. Iute și încrețită. De muncă, de necazuri, de griji. (…) Aspră ca viața într-un sat oltenesc. Numai sufletul nu. Sufletul și ochii ăia mici și vii”, a scris Maia Morgenstern.

Leica si medicul Dumitru Baltateanu

Leica si medicul Dumitru Baltateanu. Sursa foto: Facebook/Maia Morgenstern

Leica ar fi fost cea care a insistat ca Maia Morgenstern și Dumitru Băltățeanu să își unească destinele

Actrița a povestit și un episod care i-a rămas întipărit în memorie: momentul în care Leica a venit cu o rață în traistă și a decis, în stilul ei direct, că urma să fie făcută logodna.

„Gata! Făcurăm verbele! V-adusei și rață! Să face logodna!”, a rememorat Maia Morgenstern vorbele acesteia.

Deși spune că atunci nu a luat totul în serios, lucrurile s-au întâmplat exact cum spusese Leica.

„La urmă a rămas așa! Așa cum zise Leica. Ne-am luat. Și a venit Isadora”, a mai povestit actrița.

Actrița susține că Leica i-a rămas în suflet

Deși a mărturisit că nu mai erau o familie de multă vreme, Maia Morgenstern a lăsat să se vadă cât de puternică a rămas legătura cu Leica. Actrița a povestit cu nostalgie despre amintirile care le-au unit și despre felul aparte de a fi al femeii pe care continuă să o poarte în suflet.

„Nu mai suntem o familie. Nu mai e Leica. Cred că nici nu mai știu cum o cheamă. Poate n-am știut niciodată. Era Leica. Să duse și Leica”, a încheiat actrița.

Stiri calde

16:14 - Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru Dacian Cioloș în cursa pentru șefia Francofoniei

16:03 - Trump a citit dintr-o carte pentru copii la podcastul realizat de Usha Vance

15:56 - Messi scrie o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială. Recordurile stabilite de starul Argentinei

15:49 - Viorel Pașca, acuzat de abuzuri grave de Carla Tănasie

15:42 - Noua Zeelandă a învins Franța în meciul de deschidere a Campionatului Națiunilor la Rugby. România debutează la noapte

15:33 - Vacanțe mai scumpe în Italia. Turiștilor li se vor lua taxe mai mari

15:23 - Rareș Bogdan prezintă cele 10 motive pentru care românii ar trebui să aprecieze America

15:09 - Rică Răducanu, internat de urgență la Mangalia. „Nu sunt bine, sunt în spital”

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale