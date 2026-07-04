Maia Morgenstern trece prin momente dificile după pierderea Leicăi, sora fostului său soț, medicul Dumitru Băltățeanu. Actrița și-a amintit cu emoție de femeia care i-a fost aproape și care ar fi avut un rol important în mariajul ei.

„Să duse și Leica. După multă suferință. Era și bătrână. Demult era bătrână. De când o știu eu era bătrână”, și-a început actrița mesajul.

Maia Morgenstern a mărturisit ca Leica era o femeie harnică, modestă, dar cu o energie aparte.

„Mică, slabă, aprigă, cu pielea arsă de soare și subțire ca pergamentul. Iute și încrețită. De muncă, de necazuri, de griji. (…) Aspră ca viața într-un sat oltenesc. Numai sufletul nu. Sufletul și ochii ăia mici și vii”, a scris Maia Morgenstern.

Actrița a povestit și un episod care i-a rămas întipărit în memorie: momentul în care Leica a venit cu o rață în traistă și a decis, în stilul ei direct, că urma să fie făcută logodna.

„Gata! Făcurăm verbele! V-adusei și rață! Să face logodna!”, a rememorat Maia Morgenstern vorbele acesteia.

Deși spune că atunci nu a luat totul în serios, lucrurile s-au întâmplat exact cum spusese Leica.

„La urmă a rămas așa! Așa cum zise Leica. Ne-am luat. Și a venit Isadora”, a mai povestit actrița.

Deși a mărturisit că nu mai erau o familie de multă vreme, Maia Morgenstern a lăsat să se vadă cât de puternică a rămas legătura cu Leica. Actrița a povestit cu nostalgie despre amintirile care le-au unit și despre felul aparte de a fi al femeii pe care continuă să o poarte în suflet.

„Nu mai suntem o familie. Nu mai e Leica. Cred că nici nu mai știu cum o cheamă. Poate n-am știut niciodată. Era Leica. Să duse și Leica”, a încheiat actrița.