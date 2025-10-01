Monden

Primele imagini cu nepotul Maiei Morgenstern. Actrița e în extaz

Comentează știrea
Primele imagini cu nepotul Maiei Morgenstern. Actrița e în extazMaia Morgenstern. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Maia Morgenstern a postat primele imagini nepoțelul său. Celebră pentru rolurile sale din teatru și film, actrița a împărtășit o fotografie emoționantă pe Facebook, în care apare alături de băiețelul fiicei sale, Cabiria Morgenstern.

Primele imagini cu nepotul actriței Maia Morgenstern

Nou-născutul a venit pe lume la începutul lunii septembrie, iar familia actriței se bucură acum de o perioadă plină de emoții și momente speciale. Aceasta este prima experiență a Maiei Morgenstern în rolul de bunică, iar actrița a spus că se simte extrem de împlinită.

Maia Morgenstern

Maia Morgenstern/ Sursa foto Facebook

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare.

Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu”, a declarat Maia.

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

„Un nou capitol”

Actrița a mai spus că viața alături de nepoțel aduce atât provocări, cât și momente de liniște și bucurie. Ea a explicat că fiecare zi este o oportunitate de a învăța lucruri noi și de a se bucura de legăturile familiale.

Cabiria și Adrian Ciobanu.v1

Cabiria și Adrian Ciobanu. Sursa foto Instagram

„Ne iubim cu toții foarte mult și descoperim cât de important este să fim împreună. Este un nou capitol în viața noastră și simt că am intrat într-o etapă plină de iubire și responsabilitate.”

Maia Morgenstern, relație strânsă cu fiica sa

Maia Morgenstern și fiica sa, Cabiria, au o relație apropiată și susțin o carieră comună în lumea teatrului. Cabiria a urmat exemplul mamei sale, dezvoltându-și propria carieră artistică și demonstrând talent și dedicare.

Actrița și-a exprimat în repetate rânduri mândria pentru realizările fiicei sale și a subliniat că, alături de familia sa extinsă, se simte o mamă și bunică împlinită. Fiica Maiei Morgenstern a fost aspru criticată de internauți după ce s-a aflat că tatăl copilului său este de vârsta mamei sale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:25 - Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea
15:15 - Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
15:06 - Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă
15:04 - Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Secur...
14:55 - Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
14:45 - Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale