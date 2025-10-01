Primele imagini cu nepotul Maiei Morgenstern. Actrița e în extaz

Maia Morgenstern a postat primele imagini nepoțelul său. Celebră pentru rolurile sale din teatru și film, actrița a împărtășit o fotografie emoționantă pe Facebook, în care apare alături de băiețelul fiicei sale, Cabiria Morgenstern.

Nou-născutul a venit pe lume la începutul lunii septembrie, iar familia actriței se bucură acum de o perioadă plină de emoții și momente speciale. Aceasta este prima experiență a Maiei Morgenstern în rolul de bunică, iar actrița a spus că se simte extrem de împlinită.

Actrița a mai spus că viața alături de nepoțel aduce atât provocări, cât și momente de liniște și bucurie. Ea a explicat că fiecare zi este o oportunitate de a învăța lucruri noi și de a se bucura de legăturile familiale.

„Ne iubim cu toții foarte mult și descoperim cât de important este să fim împreună. Este un nou capitol în viața noastră și simt că am intrat într-o etapă plină de iubire și responsabilitate.”

Maia Morgenstern și fiica sa, Cabiria, au o relație apropiată și susțin o carieră comună în lumea teatrului. Cabiria a urmat exemplul mamei sale, dezvoltându-și propria carieră artistică și demonstrând talent și dedicare.

Actrița și-a exprimat în repetate rânduri mândria pentru realizările fiicei sale și a subliniat că, alături de familia sa extinsă, se simte o mamă și bunică împlinită. Fiica Maiei Morgenstern a fost aspru criticată de internauți după ce s-a aflat că tatăl copilului său este de vârsta mamei sale.