FCSB, învinsă cu 3-1 de FC Botoșani, în etapa a 10-a din Superliga

Campioana României, FCSB, a pierdut în fața echipei FC Botoșani, vineri seara, cu 3-1, după ce a deschis scorul în prima repriză. Bîrligea a înscris pentru FCSB în minutul 36, însă gazdele au restabilit rapid egalitatea prin golul lui Dumiter, în minutul 40.

Meciul de la Botoșani a debutat cu o echipă FCSB activă în atac, punând presiune încă din primele minute. În minutul 12, Thiam a fost aproape de gol, însă șutul său, trimis dintr-o poziție bună, a trecut puțin pe lângă bară.

Insistența echipei bucureștene a dat roade în minutul 36, când Bîrligea a înscris cu o lovitură de cap, finalizând o centrare foarte bună trimisă de Thiam de pe flancul drept.

Totuși, entuziasmul echipei FCSB s-a risipit rapid, după doar trei minute. Ilaș a fost faultat de Poltic în partea dreaptă a atacului moldovenilor, aproape de marginea terenului.

În urma loviturii libere, Dumiter – fost jucător al campioanei – a reușit să se desprindă de marcajul lui Alhassan și l-a învins pe Târnovanu cu un șut de la mică distanță.

Kovtalyuk a punctat de două ori, în minutele 68 și 90+2, aducând victoria formației moldovene. Rezultatul este considerat unul rușinos pentru FCSB, care pornea ca favorită clară în această confruntare.

FC Botoșani i-a avut în teren pe Anestis în poartă, iar în defensivă au evoluat Ilaș, Miron, Diaw și Țigănașu. Linia mediană a fost formată din E. Papa (înlocuit de Bordeianu în minutul 46) și Aldair (schimbat cu Petro în minutul 67). În compartimentul ofensiv s-au aflat Mailat (înlocuit de Bodișteanu în minutul 77), Ongenda, Mitrov (schimbat cu Adams în minutul 85) și Dumiter (înlocuit de Kovtalyuk în minutul 67). Antrenorul echipei moldovene a fost Leo Grozavu.

FCSB a început partida cu Târnovanu în poartă, pe linia de fund au fost M. Toma (înlocuit de Stoian în minutul 88), Ngezana, M. Popescu și Pantea. La mijloc au evoluat Alhassan (înlocuit de Olaru la pauză) și Lixandru (schimbat cu Chiricheș în minutul 75). În fața lor au jucat Bîrligea, Florin Tănase și Politic (înlocuit cu Miculescu la pauză), iar vârful de atac a fost Thiam. Tehnicianul bucureștenilor a fost Elias Charalambous.

Pentru gazde au fost avertizați cu cartonaș galben: Papa (min. 21), Diaw (min. 57), Bordeianu (min. 70) și Kovtalyuk (min. 83). De la FCSB, au primit avertismente Lixandru (min. 28), Toma (min. 31), Politic (min. 39) și Pantea (min. 76).

Brigada de arbitraj: La centru s-a aflat Rareș George Vidican, asistat de Marius Badea și Alexandru Ioan Corb. Al patrulea oficial a fost Sorin Vădana.

VAR: Responsabili cu arbitrajul video au fost Sorin Costreie și Sebastian Eugen Gheorghe.

Observatori: Partida a fost supervizată de Ioan Onicaș și Ioan Mironaș.