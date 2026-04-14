FC Argeș a remizat în deplasare cu Rapid București, scor 0-0, în etapa a patra din play-off-ul Superligii

FC Argeș a încheiat la egalitate, luni, în deplasare, scor 0-0, meciul disputat împotriva echipei Rapid București, în etapa a patra din play-off-ul Superligii.

Startul meciului a fost unul atipic pentru Rapid. În tribune s-au aflat doar copii sub 14 ani, iar lovitura de începere a meciului cu FC Argeș a fost dată de strănepoții lui Mircea Lucescu. În prima repriză, giuleștenii au avut o evoluție slabă în fața piteștenilor.

În minutul 18, Aioani a intervenit la devierea lui Kramer, iar în minutul 22, Moruțan a șutat de la distanță pe lângă poartă. Petrila a încercat și el un șut în minutul 32. După pauză, în minutul 63, Christensen a trimis pe lângă poartă.

Piteștenii au cerut penalty în minutul 70, după un henț comis de Kramer, însă arbitrul Rareș Vidican a lăsat jocul să continue.

Meciul s-a încheiat, în cele din urmă, la egalitate, scor 0-0. În urma acestui rezultat, Rapid ocupă locul al treilea în clasament, cu 32 de puncte, fiind la patru puncte de primele două echipe.

De asemenea, FC Argeș se află pe poziția a cincea în play-off, cu un total de 30 de puncte.

Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu (D. Ciubotariu 80), Kramer, Borza – Grameni (Hazrollaj 80), Hromada (K. Keita 72), Moruţan (Christensen 60) – Al. Dobre (Talisson 60), D. Paraschiv, Petrila. Antrenor: Costel Gâlcă.

FC Argeș: Căbuz – Borţa, M. Tudose, Sadriu – Oancea (Garutti 65), Rober Sierra, I. Rădescu (Raţă 65), Micovschi (Tofan 8) – R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 65), Bettaieb – Ricardo Matos (Luckassen-Brobbey 90). ANTRENOR: Bogdan Andone

Arbitri: Rareş Vidican – Cristian Ilinca, Alexandru Vodă; Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Sebastian Eugen Gheorghe.

În timpul meciului, Hromada și Hazrollaj au primit cartonașe galbene în minutele 41, respectiv 84. De asemenea, Borța și M. Tudose au fost avertizați în minutele 22 și 79.