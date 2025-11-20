Social

Fată de 16 ani, bătută și agresată sexual de antrenor

Fată de 16 ani, bătută și agresată sexual de antrenor
Un antrenor de lupte libere de 42 de ani din București este anchetat după ce ar fi agresat sexual și bătut o adolescentă de 16 ani. Bărbatul ar fi profitat de încrederea minorei și de vârsta ei, iar faptele s-ar fi petrecut într-o locuință din Sectorul 5, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.

Percheziţii domiciliare în Bucureşti în cazul unui bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore

Poliţia Capitalei a anunţat că joi, 20 noiembrie 2025, poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară. Perchezițiile au fost făcute în casa unui antrenor care este acuzat de agresiunea sexuală asupra unei minore de 16 ani, pe care a și bătut-o.

Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Dosarul penal vizează infracţiunile de viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.

Antrenor de lupte, bănuit de abuz asupra propriei eleve

Poliţiştii Capitalei au fost informaţi că o adolescentă de 16 ani ar fi fost supusă unor abuzuri sexuale şi agresiuni fizice, persoana suspectată fiind antrenorul său de lupte libere. Ancheta a fost preluată de Serviciul Agresiuni Sexuale, iar probele obţinute până în prezent au indicat implicarea unui bărbat de 42 de ani.

Acesta, profitând de vârsta tinerei şi de relaţia de încredere pe care aceasta o avea faţă de el, ar fi întreţinut raportate sexuale cu ea, la o locaţie din Sectorul 5. De asemenea, verificările au arătat că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi exercitat violenţe fizice asupra minorei.

Bărbatul a fost identificat și condus la audieri

Pentru completarea probelor, joi, 20 noiembrie 2025, au fost realizate patru percheziţii domiciliare, iar bărbatul suspectat a fost identificat şi condus la audieri. În privinţa acestuia urmează să fie stabilite măsurile legale necesare.

Cercetările sunt derulate de poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor asupra minorilor. Dosarul vizează infracţiunile de viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.

 

Proiecte speciale