Un site din SUA susține că administrația SUA ar fi intervenit în cazul fraților Tate

Siteul american ProPublica susține că un reprezentant al Casei Albe ar fi intervenit pentru recuperarea unor dispozitive electronice confiscate în timpul unei anchete federale cu privire la Frații Tate. Aceștia, aflați în continuare în atenția procurorilor din România, Marea Britanie și Statele Unite, au fost opriți la sosirea în SUA, unde agenții vamali le-au ridicat telefoanele și laptopurile.

Cei doi influenceri, care se confruntă în România cu acuzații de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat — fapte pe care le contestă — au ajuns în februarie în Statele Unite la bordul unui avion privat. Imediat după aterizare în Florida, echipe ale Customs and Border Protection le-au confiscat dispozitivele electronice.

ProPublica susține că avocatul Paul Ingrassia, care îi reprezentase anterior pe frați și care, la momentul incidentului, lucra la Casa Albă ca intermediar cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), ar fi transmis o solicitare oficială în numele lor. Potrivit aceleiași surse, cererea ar fi fost redactată chiar din partea Casei Albe și solicita restituirea obiectelor confiscate.

Documentele obținute de ProPublica ar arăta că mai mulți oficiali DHS și-au exprimat neliniștea față de intervenția formulată de avocat, considerând că instruirea de a returna dispozitivele ar putea afecta desfășurarea unei investigații federale active. Unul dintre oficiali, citat sub protecția anonimatului, a caracterizat intervenția astfel: „șocant de arogantă”.

Casa Albă și DHS nu au dorit să comenteze informațiile. Alte publicații americane au relatat în trecut despre interesul exprimat în jurul cazului de către persoane apropiate fostei administrații Trump, în contextul în care Andrew Tate are un rol important în așa-numita „manosferă”, o rețea de influenceri cu un public masiv pro-Trump.

Avocații fraților Tate susțin că dispozitivele nu au fost niciodată returnate, iar Ingrassia a negat categoric orice intervenție, catalogând relatarea drept „ficțiune”.

Frații Tate au părăsit teritoriul american la sfârșitul lunii martie. Până în prezent, autoritățile federale nu au formulat acuzații penale împotriva lor în Statele Unite. Totuși, în documente depuse într-un proces civil din Florida, un avocat care reprezintă patru persoane anonime a sugerat că procurorii federali din Southern District of New York desfășoară o investigație. Nu au fost furnizate detalii suplimentare, iar un purtător de cuvânt al parchetului a refuzat să ofere comentarii.

Într-un interviu acordat podcasterului conservator Candace Owens după sosirea în Florida, Andrew Tate a afirmat că electronicele i-au fost confiscate pentru că a refuzat să furnizeze parolele dispozitivelor: „Crezi că dorm cu un telefon plin de dovezi? Crezi că nu-mi șterg telefonul în fiecare seară? Crezi că sunt prost? Vino să mă prinzi.”

Tate, născut în SUA, dar crescut în Marea Britanie și stabilit ulterior în România, a reclamat că drepturile i-au fost încălcate și s-a autodescris drept „una dintre cele mai inocente persoane de pe planetă.”

În discuția respectivă, el nu a menționat nicio implicare a Casei Albe și a părut să confunde autoritățile federale cu cele locale din Florida.

La scurt timp după aterizarea din 27 februarie, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, împreună cu procurorul general al statului, James Uthmeier, au anunțat că autoritățile locale au deschis o investigație asupra fraților Tate. Uthmeier a declarat că instituția pe care o conduce „a securizat și executat citații și mandate” în legătură cu activitățile celor doi, pe care le-a calificat drept „îngrozitoare”.

„Acești indivizi au recunoscut public că au participat la ceea ce pare a fi solicitare, trafic și exploatare sexuală a femeilor din întreaga lume. Nu vom accepta acest lucru.”Până în prezent, nu este clar în ce stadiu se află investigația declanșată în Florida, iar un purtător de cuvânt al biroului procurorului general al statului a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Controversele legate de Andrew Tate datează de ani întregi, numeroase acuzații de abuz și comportament violent circulând încă din perioada în care era implicat în emisiuni TV. În 2016, acesta a fost eliminat din versiunea britanică a reality-show-ului „Big Brother”, după apariția unei filmări în care părea că lovește o femeie cu o curea. Tate a susținut ulterior că scena fusese una consensuală, glumeață.

În anii care au urmat, notorietatea sa a crescut, construindu-și un public numeros ca „mentor” pentru bărbați tineri și apropiindu-se de mișcarea MAGA. În 2017, după o întâlnire cu Donald Trump Jr. la Trump Tower, el posta: „Familia Tate îl susține pe Trump ÎN TOTALITATE. MAGA!”

Un an mai târziu, Tate s-a mutat în România, explicând mutarea prin faptul că acolo autoritățile ar fi „mai puțin agresive” în anchetarea infracțiunilor sexuale. A creat controverse declarând: „Nu sunt un violator, dar îmi place ideea de a putea face ce vreau.”

În 2023, procurorii DIICOT au anunțat oficial că frații Tate sunt acuzați că ar fi coordonat o grupare care trafica femei și că unele victime ar fi fost convinse că se află într-o relație pentru a fi determinate ulterior să filmeze videoclipuri pornografice. Ancheta a inclus și suspiciuni privind traficul de minori, iar Andrew Tate a fost inculpat și pentru viol. Cei doi au negat toate acuzațiile, iar instanța a retrimis dosarul la DIICOT pentru clarificări procedurale.

Situații similare apar și în Marea Britanie, unde autoritățile au autorizat o serie de capete de acuzare, inclusiv infracțiuni de viol și trafic de persoane, bazate pe declarațiile a trei femei. În 2024 au fost emise mandate de arestare pe numele celor doi, însă extrădarea a fost suspendată până la finalizarea procedurilor judiciare din România.

În plus, în Florida, o altă plângere civilă a fost formulată de o femeie care susține că a fost atrasă în România prin promisiuni false și apoi constrânsă să se implice în activități sexuale. Deși multe dintre acuzațiile sale au fost respinse luna trecută de către un judecător, instanța i-a permis să depună o nouă plângere.

ProPublica mai notează că intervenția lui Paul Ingrassia nu ar fi fost prima ocazie în care persoane din cercul politic al fostului președinte Donald Trump au manifestat interes pentru situația juridică a fraților Tate. În februarie, ministrul de externe al României a făcut public faptul că Richard Grenell — trimis special al președintelui american în administrația Trump — ar fi discutat cu el, în cadrul unei conferințe internaționale de securitate desfășurată în Germania, despre cazul celor doi influenceri.

Șeful diplomației române, Emil Hurezeanu, a afirmat atunci că declarația lui Grenell nu a fost percepută ca o formă de presiune, ci mai degrabă o reiterare a unei poziții exprimate anterior: „Nu am perceput această afirmație ca pe o presiune... ci doar ca o repetare a unei poziții cunoscute.”

La rândul său, Grenell a declarat pentru Financial Times că nu a avut „nicio discuție substanțială” cu ministrul român, insistând că sprijinul său pentru Tate se regăsește doar în postările publice pe care le-a făcut: „Nicio conversație substanțială... nu a susținut frații Tate, după cum reiese din tweet-urile mele disponibile public.”

Deși în SUA nu au fost formulate acuzații penale împotriva fraților Tate, documente depuse într-un proces civil din Florida indică faptul că procurorii din Southern District of New York ar fi analizat acuzații care îi privesc. În lipsa unor comunicate oficiale, rămâne neclar dacă investigația a continuat sau ce elemente ar putea implica. Purtătorii de cuvânt ai procurorilor federali au refuzat să comenteze informațiile.